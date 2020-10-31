Saner: "Bugün UBP başkanı ve aynı zamanda başbakan seçilecek"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11. Olağanüstü Kurultayı başladı. Açılış töreninin ardından oy verme işlemine geçildi.

UBP Başkan Vekili Ersan Saner Saner, kurultayın açılış konuşmasında, ilk olarak İzmir'de meydana gelen depremden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türk halkına başsağlığı diledi, böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

UBP'nin her zaman ülkenin en güçlü ve köklü partisi olduğunu ifade eden Saner, Cumhurbaşkanlığını kazanmalarının ardından bugün yeni genel başkanı ve dolayısıyla başbakanın seçileceğini kaydetti.

Saner, ülkenin zor günlerden geçtiğini ancak UBP'nin zor günlerin partisi olduğunu, her zaman halkın yanında ülkenin gelişmesi için çalıştıklarını ve birlik beraberlik içinde de çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ersan Saner, kurultayda kullanılacak her oyun ülkeye ve partiye hayırlı olmasını temenni ederek, kurultaydan çıkacak galibin UBP olacağını ve seçilecek kişinin her zaman yanında yürüyeceklerini vurguladı.

Hep birlikte aydınlık günlere yeni bir geleceğe yürüyeceklerini ifade eden Saner, "Yaşasın Ulusal Birlik Partisi" dedi.