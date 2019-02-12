Saner, Çeler’i “popülizm” yapmakla suçladı



UBP Milletvekili Ersan Saner, “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda konuştu.

Bakan Çeler’in icraatlarını eleştiren Saner, “Ayakları yere basmayan Sayın Bakan, kendini yanlış bilgilendiren sivil toplum örgütü temsilcilerinin kurbanı oluyor. Personelini dinlese bu yanlışları yapmazdı” ifadelerini kullandı.

Çeler’i “popülizm” yapmakla suçlayan Saner, “Her inşaatı denetleyeceğim diyen bakanın bu kadar denetimine rağmen 2018’de iş kazasından ölenlerin sayısı 10... Sayın Bakan’ın dünkü açıklamasında ‘her inşaata bir müfettiş mi dikeyim’ açıklaması var. Günaydın Sayın Bakan...” ifadelerini kullandı.

Saner, “Birlikte sempozyum yaptıkları İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Başkanı, Sayın Bakan’a ‘ceberut’ diyor. Bu sivil toplum örgütü başkanı daha önce Sayın Bakan’ı yerlere gökler sığdıramıyordu. Birden ne oldular anlamıyorum...” şeklinde konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yetkisinin nasıl geri alınacağının tüzükle belirlendiğini de söyleyen Saner, “Sayın Bakan, ‘bu ülkeyi ben yönetirim, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yetkisini de alırım…’ diyor… Bu yetki temyiz kurulunundur. Bu noktada Başbakan’ı göreve çağırıyorum. Sayın Başbakan Meclis kürsüsünde hukukla ilgili konuşurken, kendimizi hukuk derslerinde hissederiz. Şimdi hukuk dersi zamanı geldi Sayın Başbakan…” şeklinde konuştu.



Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 17:18