Saner'den elektrik faturaları için açıklama: "Vatandaş mağdur edilmeyecek"

Başbakan Ersan Saner, “ bankaların kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında 15 Şubat’a kadar çalışmalarına ara verecek olmaları nedeniyle vatandaşların elektrik faturalarının otomatik ödenmesinde yaşanacak gerilikten ötürü mağdur edilmelerinin söz konusu olmadığını” vurguladı.
Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti:
Hükümet olarak bu konuda gereken kararları mutlaka üreteceğiz.
Utunulmamalıdır ki, çok dinamik, dünyanın şu ana kadar gördüğü en büyük , en tehlikeli , belirsizlikleri oldukça fazla bir salgın sürecindeyiz ve böylesi süreçlerde sık kararlar almak, alınan kararları gerektikçe değiştirmek veya yeniden düzenlemek doğaldır. Tüm dünya hükümetleri böyle yapıyor; Biz de öyle yapıyoruz ve yapacağız. Her an görev başındayız ve vatandaşımızın sıkıntılarını aşmak için gereken kararları üretmeye, projeleri uygulamaya koymaya devam edeceğiz. “