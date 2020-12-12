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Saner'den Girne Limanı'nda inceleme

Saner'den Girne Limanı'nda inceleme
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Başbakan Ersan Saner, bugün Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Saner’e İçişleri Bakanı Kutlu Evren eşlik etti.

Başbakan Saner, incelemeleri sırasında, liman çalışmaları yanında, Covid-19 önlemleriyle ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı döneminde Girne Turizm Limanı ile ilgili elde ettikleri veri ve tespitleri, Başbakan Saner’e aktardı.

Başbakan Saner, gerek Covid-19 önlemleri gerekse de Limanın fiziki ve altyapı sorunlarıyla önümüzdeki günlerde birtakım düzenlemeler yapılacağını belirtti.

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