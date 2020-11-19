Saner'den hükümet kurma çalışmaları ile ilgili açıklama

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Saner, kendisine verilen görevi yerine getirmek için yoğun uğraş verdiklerini, halkın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda hızlı hareket ettiklerini söyledi.

Dünyada Covid 19 salgınının devam ettiği süreçte ülkede bir an önce hükümeti kurmak istediklerini belirten Saner, istikrarlı hükümet kurma adına partilere bir takım ziyaretler başlattıklarını ifade etti.

Her partinin, kendi yandaşlarının görüşlerini dikkate alarak hareket ettiğine vurgu yapan Saner, tüm siyasi partilere yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Ülkenin birliği ve bütünlüğü için uğraş verdiklerini söyleyen Saner, partiler ile yaptıkları görüşmelerden detaylar anlattı.

Son olarak azınlık hükümeti kurulabilmesi adına YDP ve DP ile istişareler gerçekleştirdiklerini anımsatan Saner, bu konuda da bir sonuç elde edemediklerini belirtti.

Yaptığı tüm görüşmeleri Parti tüzüğü gereği Parti Meclisinden onay alarak yaptığını ifade eden Saner, parti tüzüğünü bilmeden yorum yapanları eleştirdi.

Saner gelinen durumda yapılan görüşmelerin değerlendirmeleri Parti Meclisi, MYK ve Belediye Başkanları iler tartışacaklarını ve sonrasında bir karar üreteceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 19:26