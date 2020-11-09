Saner'den TDP'ye ziyaret

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma görüşmeleri çerçevesinde Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret etti.

TDP Lefkoşa İlçe Merkezi'ndeki görüşmede Saner, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü.

Görüşmede UBP Milletvekilleri Dursun Oğuz ile Özdemir Berova, TDP Milletvekili Zeki Çeler, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, UBP MYK üyesi Selin Candemir ve TDP MYK üyesi Safiye Özaltıner yer aldı.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Saner başkanlığındaki heyete, ziyaretten ötürü teşekkür etti ve kendilerini Kıbrıs misafirperverliği çerçevesinde ağırladıklarını söyledi.

Özyiğit, ülkede acilen bir hükümete ihtiyaç olduğunu ifade ederek, ekonomik sıkıntılar, eğitim, sağlık alanlarındaki sıkıntılara çözümler üretilmesi, insanların yaşamının sağlıklı bir sisteme oturtulması gerekliliğine değindi.

Bir an önce hükümet kurulmasının bütçe için de önemli olduğunu söyleyen Özyiğit, TDP olarak net tavır ortaya koyduklarını, ülkeye müdahaleler olduğundan hükümette yer alarak bunlara ortak olmayacaklarını ifade etti ve başarılar diledi.

Ersan Saner de, Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kendisine vermesinin ardından, hükümet ihtiyacı ortada olduğundan seri bir şekilde ziyaretler yaptıklarını kaydetti.

Ülkede pek çok seçim yaşandığını ve her seçime "müdahale" edildiğinin söylendiğini ifade eden Saner, ancak her seçim döneminde, bir önceki dönemin görmezden gelindiğini işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin halk iradesiyle tamamlandığını ifade eden Saner, bu ülkenin Kıbrıs Türk halkının olduğunu ve ülkeye hep birlikte sahip çıkışarak çalışılması gerektiğini, bunun dışındaki çekişmelerin ülkeye fayda sağlamayacağına dikkat çekti.

Saner, icraat hükümeti kurmak için temaslara devam edeceklerini ifade ederek, TDP ile parlamentoda halk yararına ortak çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.