Başbakan Ersan Saner, Kovid-19 salgını nedeniyle devlette istihdam edilen 270 kişinin sözleşmelerinin 6 aylığına uzatıldığını açıkladı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner, hükümetin göreve geldikten sonra acil olarak halletmesi gereken sorunlardan birini daha bugün itibarıyla geride bıraktığını kaydetti.
Saner, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında devlette mevsimlik işçi olarak istihdam edilen 270 kişinin sözleşmelerinin ilgili bakanlıklardan gelen talepler ve yapılan çalışmalar sonucu haziran ayı sonuna kadar uzatıldığını belirtti.
Saner, devlette mevsimlik işçi olarak istihdam edilen 270 kişinin sözleşmelerinin 6 aylığına uzatıldığını açıkladı
Başbakan Ersan Saner, Kovid-19 salgını nedeniyle devlette istihdam edilen 270 kişinin sözleşmelerinin 6 aylığına uzatıldığını açıkladı.
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