Saner: "Ekonomide dünyaya kıyasla KKTC iyi durumda"

UBP Milletvekili Ersan Saner Meclis'te bütçe konulu konuşmasında, başbakanın gaybubetinde ne olacağı konusunda yasada açık bir ibare olmadığına işaret etti. Bu gibi konularla ilgili çok net yasalar hazırlanması gerektiğini dile getiren Saner, bütçe çalışmalarının en erken zamanda tamamlanması için çalışılacağını kaydetti.

Dünyadaki covid 19 vaka sayılarına işaret ederek, salgının yarattığı ekonomik krizlere değinen Saner, dünyaya kıyasla KKTC’nin iyi durumda olduğunu belirtti.

Saner’in konuşması üzerine yerinden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Ehürman, yasalarla tüm olasılıkların göz önüne alınmasının mümkün olmadığını, bu nedenle teamüllerin dikkate alındığını kaydetti.