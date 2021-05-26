Saner: "Eksik kalan çözüm"

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs sorunun 1963’te başladığını, 1974 yılında adaya barış geldiğini, eksik kalanın da çözüm olduğunu söyledi.

Saner, “Bizler Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile özde kendi davamıza sahip çıkarken, Kıbrıs’ın kendi karasuları içinde, Mavi vatandaki Türk ulusunun hak ve çıkarlarını ortak korumak için her türlü adımı hiç çekinmeden atacağız” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dostluk Grubu heyetini kabul etti.

KKTC’deki temasları çerçevesinde Başbakan Saner’i ziyaret eden Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki heyete, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

SANER

Başbakan Ersan Saner kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dostluk Grubu heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anavatan Türkiye’nin KKTC ile birlikte hareket etmesinin güçlerine güç kattığını kaydetti.

Özellikle parlamentolar arası işbirliğinin önemine değinen Başbakan Saner, “İki ülkenin parlamentoları birlikte hareket ettiğinde başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960 yılında kurulduğunu, Anavatan Türkiye’nin ise 1974’te garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıslı Türkleri kurtardığını anımsatan Başbakan Saner, bunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Başbakan Saner, ancak Rum tarafının, dünyaya Kıbrıs sorunun 1974 yılında başlamış gibi lanse ettiğini, dünyayı yanılttığını belirterek, aslında Kıbrıs sorununun 1963’te başladığını, 1974 yılında adaya barış geldiğini, eksik kalanın da çözüm olduğunu söyledi.

“KIBRISLI RUMLAR 1963 ZİHNİYETİNDEN VAZGEÇMEDİ”

Cenevre’de ortaya çıkan yeni zemine değinen Başbakan Ersan Saner, Kıbrıslı Rumların 1963 zihniyetinden vazgeçmediklerinin Cenevre’de bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

“53 yıldır devam eden bu görüşmelere bir 53 yıl daha bizlerin tahammül etmesi mümkün değildir” diyen Başbakan Saner, Kıbrıslı Türkler ve Anavatan Türkiye’nin çözüm arayışını iki eşit, egemen devlet statüsünde sürdüreceğini net bir şekilde ortaya koyduğunu, bundan sonra bu yolda devam edileceğini, BM’nin de artık bunu kabul ederek, iradesini göstermesi gerektiği düşüncesini dile getirdi.



Filistin’de yaşananları, Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarına benzeten Başbakan Saner şöyle devam etti:“1963-1974 yıllarında Kıbrıs Türk halkının yaşamış olduğu zulüm, dışlanmışlık, Filistinlilerin karşı karşıya olduğu durumla tamamen aynıdır. Ama bizim Anavatan Türkiye’miz olduğu için Kıbrıs’ta özgür bir şekilde yaşıyoruz. Filistin halkının özgürce hareket edememesinin tek sebebi Anavatan Türkiye gibi bir anavatanın olmamasıdır. Dolayısıyla bizler Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile özde kendi davamıza sahip çıkarken, Kıbrıs’ın kendi karasuları içinde, Mavi vatandaki Türk ulusunun hak ve çıkarlarını ortak korumak için her türlü adımı hiç çekinmeden atacağız”.Başbakan Saner, ziyaretinden dolayı heyete teşekkür etti.ERDEMKabulde söz alan Konya Milletvekili Orhan Erdem, parlamentoda yer alan 5 milletvekili ile KKTC’de bulunduklarını ifade ederek, TBMM’nin tüm milletvekillerinin KKTC dostluk grubunun üyesi olduğunu vurguladı.Erdem, TBMM Başkanı ile parlamentodaki tüm vekillerin KKTC’ye selamı olduğunu, dolayısıyla TBMM de tüm Türkiye’yi temsil ettiğine göre, KKTC’ye tüm Türkiye’nin selamını getirdiklerini söyledi.KKTC’nin günden güne gelişen ekonomisi ve istikrarlı siyasi duruşundan duydukları mutluluğu dile getiren Erdem, Cenevre’de değiştirilen yol haritasına değindi.Erdem, bağımsız, egemen, iki eşit devlet anlayışını TC’nin de desteklediğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye özel önem verdiğini, bu amaçla da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı bu konuda görevlendirdiğini anımsattı.Son zamanlarda KKTC’de önemli işler yapıldığını, Kapalı Maraş açılımının ve Doğu Akdeniz’de gösterilen tutumun, dünyaya büyük bir meydan okuma olduğuna işaret eden Orhan Erdem, KKTC’nin bağımsız olarak, kendi ayakları üzerinde durmasını istediklerini kaydetti.KKTC’nin her zaman yanında olduklarını dile getiren Erdem, “Kaderimiz, geleceğimiz bir” dedi.Erdem, KKTC’nin gelişmesi için birlikte çalışılacağını ifade ederek, KKTC’de bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.Konuşmalar öncesinde karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.Orhan Erdem başkanlığındaki TBMM KKTC Dostluk grubu heyetinde ayrıca, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütayha Milletvekili Ahmet Erbaş yer alıyor.