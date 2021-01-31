Saner, GİAD heyetini kabul etti

Başbakan Ersan Saner Muhit İnce başkanlığındaki Genç İş Adamları Derneği (GİAD) heyetini kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, görüşmede Başbakan Ersan Saner, sivil toplum örgütlerin önemli olduğunu ancak GİAD’ın daha farklı bir yerde bulunduğuna, çünkü ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğuna işaret ederek GİAD’ın da gençlerden oluşan dinamik bir dernek olduğunu söyledi.

Genç iş insanlarının oluşturduğu GİAD’ın pandemi döneminde alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerini de dinlemek ve genç iş insanlarının bakış açısını öğrenmenin kendisi için büyük önemi olduğuna işaret eden Saner, “Alacağımız kararlarda onların da görüş, düşünceleri ve önerileri, yol haritası belirlemede önemli bir unsur olacaktır” dedi.

Saner, Anavatan Türkiye’nin büyük katkıları ile yapılan Acil Durum Hastanesi’nin önemine işaret ederek, acil durumların gerektirdiği şartlara göre yeniden organize olmak ve ona göre tedbir almak gerekeceğini belirtti.

Başbakan Saner, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de Covid-19 vakalarında ciddi tırmanış olduğunun altını çizerek “Hem sağlık hem ekonomiyi ayakta tutabilmek için önlemler almak gerekmektedir. Ancak ekonomiyi düşünürken de sağlığın riske girdiği anda her şey yeniden gözden geçirilip tedbirler alınacaktır” diye konuştu.

Hükümetin, sağlık düzeldikten sonra ekonominin de düzelmesi için neler yapılacağı hususundaki çalışmalar yürütmekte olduklarını ve bir iki gün içinde bunu halkla paylaşacaklarına da vurgulayan Saner, bu çalışma neticesinde maliyet ve finans kaynaklarının da belirlendiğini ve bunu önümüzdeki bir iki gün içinde açıklanacağını kaydetti.

Saner, bu konulara ilişkin GİAD’la geniş görüş alışverişinde de bulunulacağının altını çizdi.

İNCE

GİAD Başkanı Muhit İnce de yaptığı konuşmada, 30 yıllık geçmişe sahip derneğin çalışmaları hakkında Başbakan Saner’e bilgi vererek GİAD’ın çalışmalarında ve açıklamalarında önerilerini de aktardığına vurgu yaptı.

Sivil toplum örgütleri arasında masaya öneri koyan birkaç örgütten biri olduklarının altını çizen İnce, bu bağlamda fikir ve düşüncelerini Başbakan Saner’le paylaşacaklarını da belirterek kabulden dolayı teşekkür etti.