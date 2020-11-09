Saner, hükümet kurmak için ziyaretlere başlıyor

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner bugün Meclis’te temsil edilen siyasal partilerle görüşmelerine başlayacak. UBP’den verilen bilgiye göre, Saner, bugün saat 14.00’te Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni, 15.00’te Halkın Partisi’ni, 16.00’da Toplumcu Demokrasi Partisi, 17.00’de Demokrat Parti’yi, 18.00’de de Yeniden Doğuş Partisi’ni ziyaret edecek.

