Saner: "İmar planı, halktan kabul görmedi"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi.

Saner, imar planlarının halkın beklentilerini karşılayacak, toplumsal uzlaşıyı sağlayabilecek düzeyde olması gerektiğini kaydetti.

Saner, “Bizim derdimiz imar planını yapmaktır. Ama doğru, halkın kabul edebileceği bir imar planı yapmaktır. Bizim derdimiz üzüm yemektir, bizim bağcılarla hiç işimiz olmaz” diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı konusunda BRT’de yayınlanan 45+ programına açıklamalarda bulundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Saner, UBP’nin hiçbir zaman emirname yayınlamadığını ve kendisinin de her konuşmada bu işlerin emirname ile düzenlenemeyeceğini dile getirdiğini kaydetti.

Sürece bakıldığında imar planı hazırlamanın kolay bir iş olmadığının altını çizen Saner, ancak imar planlarında esas olanın halkın beklentilerini karşılamak ve toplumsal uzlaşıyı sağlayabilmek olduğunu ifade etti.

UBP Genel Sekreteri Saner, imar planları konusunda, dünyada halkın katılımının esas alındığını ancak KKTC yasalarına muhtarlıklar ve belediye meclislerine de bu katılımın verildiğini söyledi. Söz konusu imar planında halkın görüşünün yeteri kadar detaylı alınmadığını kaydeden Saner, halkın katılımının tam sağlanmadığı bir ortamda hiçbir şeyin uygulanamayacağını belirtti.

Saner şunları kaydetti:

“Bölgede bu plana karşı çok ciddi bir reaksiyon var. Hem olumlu hem olumsuz yönde reaksiyonlar var. Eğer imar planlarında katılımcılık ilkesi varsa ve siz önümüzdeki 20 yılı düzenliyorsanız, buna göre belli parametreleri de oturtmanız gerekiyor. Bu temel parametreler, altyapı, yollar ve çevre yolları buna bağlı olarak konut alanlarının oluşması. Bunun paralelinde eğitim alanlarının nasıl dizayn edilmesi gerektiği, ticari, eğlence ve kamu alanları ve bunların birbiri ile ilişkilendirilmesi. Bunların bir çoğunu plana baktığınız zaman ya net olarak öğrenirsiniz yada bir yerlerde size ifade edilir.”

UBP Genel Sekreteri Saner, bu düzenlemelerin daha çarpıcı ve öne çıkacak şekilde yapılması gerektiğine de dikkat çekerek, böylesi bir plana doğal olarak UBP’nin de reaksiyonları olduğunu kaydetti.

Ersan Saner, 2 ay öncesine kadar belediyelerin reddi olan bu imar planının 2 aylık sürede ne kadar dizayn edildiğini ve ne kadar beklentileri karşıladığını da sordu.

Yapılan imar planının sadece UBP’nin konuya dahil olup 2 ayda dizayn edebileceği bir plan olamayacağının altını çizen Saner, yapılması gerekenin ülkeye iyi bir imar planı kazandırılması olduğunu belitti.

Saner, ilk kez UBP’nin müdahalesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalarının direkt sürece son 15 günde dahil olduğunu da kaydederek, “Hazırlanacak herhangi bir imar planını süre ile sıkıştırıp, birbirimizi sıkıntıya sokmayalım, bırakın bunu imar planı yapabilecek noktaya getirmek adına gerekli çalışmaları tamamlayabilelim” dedi.

Ersan Saner, “Bizim derdimiz imar planını yapmaktır ama doğru, halkın kabul edebileceği bir imar planını yapmaktır, bizim derdimiz üzüm yemektir, bizim bağcılarla hiç işimiz olmaz” şeklinde konuştu.