Saner, KKTC'ye döndü

Başbakan Ersan Saner temaslarını tamamlamasının ardından KKTC’ye döndü.

Saner, gelişinin ardından Ercan Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Saner, 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Prtokolünün temel amacının KKTC’deki ekonomik aktiviteklerin arttırılması ve altyapı projelerinin tamamlanması olduğunu kaydetti.

Saner 2 buçuk milyar TL yeni kaynağın yanı sıra, geçen yıldan devreden miktarla 3 milyar 250 milyon TL’lik kaynağın aktarılacağını ve 20 bin doz Sinovac aşının da geldiğini belirten Saner, toplumun %15’inin aşılanabileceğine işaret etti.

Protokolün imzalanması ile alt yapı yatırımlarına, özellikle ulaşım alanında başlanacağını ifade eden Saner, e-devlet portalının da hizmete gireceğini kaydetti.

360 milyon TL’lik desteğin yanı sıra enerji desteği ile KOBİ’lere katkı konacağını söyleyen Başbakan Saner, kredi alıp ileriye bakabilmelerine yönelik çalışmaların da başladığını belirtti.

Saner, yeni sanayi bölgesinin temellerinin atılacağını böylece ülke üretiminin artması konusunda ciddi bir adım atılmış olunacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile başta Kıbrıs konusu olmak üzere birçok konuda görüşme yapıldığını ve Kıbrıs konusunda iki eşit egemen devletin yer almadığı hiçbir anlaşmanın kabul görmeyeceği konusundaki görüş birliğinin devam ettiğini kaydetti.

Saner, Türkiye yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 12:30