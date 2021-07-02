Saner, MÜSİAD heyetlerini kabul etti

Başbakan Ersan Saner, KKTC Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve TC Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İstanbul heyetini kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan MÜSİAD İstanbul Genel Başkanı Abdurrahman Kaan yaptığı konuşmada, MUSİAD binasının açılışı için KKTC’ye geldiklerini belirterek, MUSİAD’ın TC’de en yaygın sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyerek, MÜSİAD hakkında bilgi verdi.

KKTC’de yatırım imkanlarını değerlendirmek ve KKTC’nin dünya ticaretinde yer alması için ellerinden geleni yapmak istediklerini kaydeden Kaan, “Ticareti büyütemezseniz dünyada söz sahibi de olamazsınız” dedi.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, MÜSİAD’ın TC’nin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, KKTC’de olmalarının önemine değindi.



KKTC’nin genç bir ülke olarak 1974’den sonra çok önemli yollar katettiğini hatırlatan Saner, “Tüm dünyada ‘Kıbrıs’ta işgal sorunu vardır’ şeklinde çok anlamsız bir ifade olsa da işgal 1963’de oldu ve halen devam etmektedir” dediSaner, ambargolar nedeniyle arzu edilen noktaya gelme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, tüm engelleri aşmak için Türkiye ile birlikte hareket etiklerini vurguladı.Bu noktada MÜSİAD’ın desteğinin engelleri aşma açısından KKTC’yi çok farklı bir boyuta taşıyacağını ifade eden Saner, yatırım konusunda seçici davranarak dünyada rekabet edebilecek yatırımları ülkeye çekmeleri halinde yol katedebileceklerini belirtti.Kabulde karşılıklı hediye teatisinde de bulunuldu.Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Genel Merkezi bugün saat 17.00’de açılacak.