Saner: "Nüfusun yüzde 80'ninin aşılanmasını hedefliyoruz"

Başbakan Ersan Saner ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, düzenledikleri basın toplantısında, bu sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen Sinovac aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakanlıkta gerçekleşen toplantıda konuşan Başbakan Ersan Saner, sabah 03.00’te Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye 20 bin doz Sinovac marka aşının ulaştığını söyleyerek, “Bugün KKTC için önemli bir gündür” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaçlı kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını kaydeden Saner, nüfusun yüzde 80’inin aşılanmasını hedeflediklerini vurguladı.

SANER: “BU BAŞARI RASTLANTISAL DEĞİLDİR”

Kovid-19 salgınının birçok ülkede şehirlerin kapanmasına, ekonomilerin durma noktasına gelmesine neden olduğunu anlatan Saner, dünyada vaka sayısının 90 milyona, salgın kaynaklı ölüm sayısının ise 2 milyona yaklaştığını hatırlatarak, “Ülkemiz göreceli olarak, dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesi durumundadır” ifadelerini kullandı.

“Bu bağlamda bu başarıya imza atan UBP-HP hükümeti ile şu andaki hükümetimize, Sağlık Bakanımıza, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ve tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu başarı rastlantısal değildir” diyen Saner, halkın kurallara uymasının da başarıda etken olduğunu belirtti.

Kış aylarının gelmesi ile tüm dünyada vaka sayılarında artış gözlemlendiğini kaydeden Saner, Kuzey Kıbrıs’ta Sağlık Bakanı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun olayları yakinen takip etmesi sebebiyle, her şeyin kontrol altında olduğunu ve şu anda ek tedbir alınmasına gerek olmadığını söyledi.

“SAĞLIK BAKANI VE ÇALIŞANLARINA BU SÜREÇTEN SONRA DAHA RAHAT BİR ÇALIŞMA ORTAMI YARATILACAĞINA İNANIYORUM”

23 Aralık’ta Hükümetin ilk ziyaretini Ankara’ya yaptığını ve bu ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüklerini hatırlatan Saner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin hem ekonomik olarak ileriye gitmesi, hem de altyapısının gelişmesi için birtakım görüşmelerimiz oldu. Bilişim Adası Kıbrıs, altyapı, yolların yapılması, yeni 500 yataklı hastane gibi projelerimizin yanında, oradan vermiş olduğumuz çok net bir mesaj vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ekonominin önünü açmak adına 500 bin adet aşının KKTC’ye gelmesi yönünde bir mutabakatımız olmuştu.

Henüz Türkiye Cumhuriyeti ile 2021 yılı için Mali İşbirliği Protokolü’nü imzalamamış olmamıza rağmen, Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimiz ve Sağlık Bakanımızın TC Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu istişareler sonucu bu sabah 03.00’te 20 bin Sinovac marka aşı ülkemize gelmiş bulunmaktadır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkürlerini ileten Saner, Sağlık Bakanı ve çalışanlarına bu süreçten sonra daha rahat bir çalışma ortamı yaratılacağına olan inancını dile getirdi.

“GÜNEY KIBRIS’A ULAŞAN AŞI SAYISI 6 BİN CİVARINDA; BİZE ULAŞAN AŞI SAYISI 20 BİN”

Güney Kıbrıs’a şu ana kadar ulaşan aşı sayısı 6 bin civarında iken Kuzey Kıbrıs’a ulaşan aşı sayısının 20 bin olduğunu ifade eden Saner, aşıya ulaşmanın çok zor olduğu bir dönemden geçildiğini ve Türkiye ile işbirliği içerisinde, programlı bir şekilde aşılama yapılacağını söyledi.

“EKONOMİK ÇARKLARIN DÖNMESİ İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YÜRÜTECEĞİZ”

Ekonominin önünün açılması için de çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Saner, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için hazırlıkların iyi bir noktaya geldiğini ve aşının da ekonomiye hayat katacağını kaydetti.

Turizm sektörü için de çalışmalar yapılacağını belirten Saner, “ekonomik çarkların dönmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürüteceğiz” dedi.

“KAPANMA KONUSUNDA TEK YETKİLİ OTORİTE BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KURULU”

21 gün kapanma söylentilerinin sorulması üzerine Saner, şu yanıtı verdi:

“Bu konudaki tek yetkili otorite Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’dur. Bizler, ülke sıkıntıya düşmediği sürece kapanmayı arzulamadığımızı ifade etmek istiyorum. Sağlık Bakanı ile her gün en az üç kez konuyu istişare ediyoruz. Sağlık Bakanımız da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile görüşüyor.

Hiç kimse ekonominin önünün kapanması istemiyor ama halkımızın sağlığından da asla taviz vermeme konusunda da çok hassasız. İç bulaş bizi engellemediği sürece kapanma düşünmüyoruz ama iç bulaşta tehlike çanları çalmaya başlarsa ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu da bu konuda karar üretirse biz de gereğini yapacağız.”

PİLLİ: “AŞILAMA YARIN VEYA CUMARTESİ BAŞLAYACAK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yarın veya cumartesi günü aşılamanın başlayacağı bilgisini vererek, gelen 20 bin doz aşının 10 bin kişiye yapılacağını söyledi.

“Dünyada aşıya ulaşmak çok zor, o yüzden devamı ile ilgili tarih, zaman ve miktar olarak rakam vermemeye dikkat ediyorum” diyen Pilli, ilk etap aşılamayı yaparken TC ile istişarede bulunup ikinci etap aşının gelişi ile ilgili tarih aldıktan sonra aşılamaya devam edeceklerini belirtti.