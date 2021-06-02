Saner, ÖZEV heyetini kabul etti

Başbakan Ersan Saner KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Başkanı Ersin Görsay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Saner kabuldeki konuşmasında, hükümet olarak ve sosyal devlet anlayışıyla devlet koruması altında olan ve özel gereksinimli bireylere yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bu hususta daha çok imkan yaratabilmeyi de arzulandıklarını kaydeden Saner bu bağlamda planlanan çalışmalar olduğunu anlattı.

Başbakan Saner, eski bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak konuya vakıf olduğuna işaret ederek “Farklı gelişen ve koruma altında olan çocukların sevgiyle hayata nasıl bağlanabileceği hususunda bir çok proje üzerinde çalışmalar yürüttük. Ancak süre içerisinde bunları gerçekleştiremedik ve bazıları yarım kaldı” dedi.

“ÖZEV olarak sizlere teşekkür ediyorum” diyen Başbakan Saner “ülkede büyük bir boşluğu doldurmakta ve özel gereksinimi olan çocuklarımıza ciddi katkı koymaktasınız. Burada yapılan çalışmalarla toplumdaki bireylerin yaşam kalitesi de artırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Saner, bu yönde ÖZEV’le ortak çalışma yapmak istediğine de vurgu yaparak en erken zamanda ÖZEV’i ziyaret ederek bu konuda yapılacak çalışmaları yerinde izlemek istediğini kaydetti.

GÖRSAY

Kabulde konuşan Vakıf Başkanı Ersin Görsay ise Başbakan Ersan Saner’e ÖZEV’ in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görsay, ÖZEV’in farklı gelişim gösteren çocuklar için faaliyet sürdüren 16 yıllık bir hayır kurumu olduğuna dikkati çekti.

Dün kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeniyle bu ziyaretin daha da anlamlı olduğunu kaydeden Görsay, üç bakanlığın ilgi alanına giren özel gereksinimli bireylerle ilgili 4 temel ilkeyi de kapsayacak bir devlet politikası oluşturulması hususunda Başbakan Saner’in koordinasyonu sağlayarak irade ortaya koymasını talep etti. Konuya ilişkin bir yazıyı Başbakan Saner’e takdim eden Görsay bu hakkın aslında farklı gelişen çocukların hakkı olduğuna da işaret etti.

Görsay çalışmaları yerinde görmek ve yapılanları yerinde anlatmak üzere Başbakan Saner’i ÖZEV’e davet etti.

Kabulde Başbakan Saner’e “hakimiyetin ve gücün simgesi” olarak tespih ile çiçek takdim edildi.