Saner: "Patlama her yönüyle değerlendirilmekte"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Arapköy yakınlarındaki askeri cephanelikte dün gece meydana gelen patlama nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Mesajında “Arapköy yakınlarındaki askeri cephanelikte dün gece meydana gelen patlama çok şükür ki herhangi bir can kaybı olmaksızın atlatılmıştır” ifadelerine yer veren Saner şöyle devam etti:

“Patlamanın ilk dakikasından itibaren, Devletimiz, Hükümetimiz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından gereken çalışmalar yapılmış ve yaşanan tüm sorunların giderilmesi yönüne gidilmiştir.

Ulusal Birlik Partisi adına yaşanan patlamanın sonuçlarının ortadan kaldırılması için çaba gösteren herkese, olayı aktarırken gereken duyarlılığı gösteren medyamıza teşekkür ederim.

Halkımıza ve ülkemizde bulunarak olaydan şu veya bu şekilde etkilenen tüm konuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade eder, bir kere daha bu tür olayların tekrarlanmamasını temenni ederim.

Özellikle belirtmek isterim ki, meydana gelen olay her yönü ile değerlendirilmekte olup olayın çıkış nedenleri ayrıntılı bir şekilde araştırılmaktadır. Olayın aydınlatılmasından sonra çıkacak sonuç kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Benzer olayların bir kez daha yaşanmaması için gerekli her türlü tedbir hükümetimiz tarafından alınacaktır.”