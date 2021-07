Saner: “Salgın henüz geçmedi. Kurallara harfiyen uymalıyız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, ülkede dün itibarıyla 220 bin tek doz koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığını açıklayarak, bu haftadan itibaren isteyen herkesin hastanelerde ve sağlık ocaklarında randevusuz aşı olabileceğini de açıkladı.

Saner, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilerek, “açılım sürecinin” devam etmesiyle birlikte, pozitif vaka sayısında artışlar meydana geldiğine dikkati çekerek, vatandaşlara Kovid-19 kurallarına “harfiyen uyma” çağrısında da bulundu.

Saner, Kovid-19 önlemlerine uyulmaması halinde ülkede ekonomik sıkıntıların yeniden yaşanabileceği uyarısında da bulundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Saner, dün, Güzelyurt İlçesi’nde bulunan Aydınköy, Aşağı ve Yukarı Bostancı, Serhatköy, Şahinler, Gayretköy ve Mevlevi köylerini ziyaret etti. Saner, ziyaretleri öncesinde, UBP Güzelyurt İlçe binasında partilileriyle bir araya da geldi.

Ersan Saner’e ziyaretlerinde, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Saner, Güzelyurt’taki köylere yaptığı ziyaretlerinde, Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda da açıklamalarda bulunarak, salgınının henüz bitmediğini ve vatandaşların Kovid-19 tedbirleri ile bireysel korunma kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Saner, şunları söyledi:

“Tedbiri elden bırakmadan açılma sürecimizi devam ettiriyoruz ancak salgın henüz bitmedi. Önlemlere, kurallara harfiyen uymalıyız. Açılma süreci ile birlikte kovid-19 vaka sayısında artışlar gözlemlenmektedir. Eğer önlemlere uymazsak, ekonomik sıkıntılara yeniden maruz kalabilir, devletin yükünü artırır, halk olarak sıkıntı yaşayabiliriz. Aşılama çalışmalarımız tüm kararlılığımız ile devam etmektedir. Bugün itibarıyla 220 bin tek doz aşı vatandaşlarımıza uygulanmış bulunmaktadır. Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile bu haftadan itibaren isteyen herkese, randevuya gerek olmadan hastanelerimizde ve sağlık ocaklarında aşı yapabilecek duruma gelmiş bulunmaktayız. Ancak hala salgınla mücadele için en önemli noktaların başında, maske, mesafe ve hijyen koşullarına uymak gelir.”

Saner, Koronavirüs salgını ile mücadele ederken, ekonominin ayağa kalkması için çalıştıklarını da söyledi.

“100 MİLYON TL’LİK İHALE TÜRKİYE’DE SERBEST BIRAKILDI”

Saner, “Su Tüneli Projesi'nin ikinci etabı olan ve Güzelyurt ile Mesarya ovalarının suyla buluşmasını sağlayacak” 4 kilometrelik boruların döşenmesine ilişkin 100 milyon TL’lik ihalenin Türkiye’de imzalanarak serbest bırakıldığına belirterek, portakalın pazarlanmasına yönelik katkılar, arpa üreticilerine ödemeler, temeli atılan yolların tamamlanması, hastane proje çalışmaları ve hibe destekleri konularında da bilgiler verdi.



“ÖNEMLİ MİKTARDA BİR KAYNAK DAHA İNSANLARIMIZA HİBE OLARAK VERİLECEK”Türkiye ile her alanda yakın işbirliği yapmanın KKTC için “yaşamsal önem” taşıdığını ifade eden Başbakan Saner, “Benim ve partimin hedefi; Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde kalkınmış, refah seviyesi yüksek, dünyadaki hak ettiği yeri alan, çağdaş, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noktasına ulaşmaktır. Bunu başarabileceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.Saner, Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü’nde yer alan 2’nci dilim hibe yardımlarının da verildiğini belirterek, şunları kaydetti:“Önemli miktarda bir kaynak daha reel sektörümüze ve ihtiyaçlı vatandaşlarımıza hibe olarak verilecektir. Gelir düzeyi düşük yaklaşık 4 bin vatandaşımıza 6 milyon TL, arıcılık, balıkçılık, çiftçilikle uğraşan yaklaşık 7 bin vatandaşımıza 10 milyon TL, salgından etkilenen 8 bin 700 esnaf ve zanaatkarımıza 15 milyon TL, sanayicilerimize fuarlara katılım desteği olarak 3 milyon TL hibe desteği vereceğiz.”Başbakan Saner, “Esnaf ve zanaatkar dışındakilerin başvuru yapmalarına gerek kalmadan bakanlıklardaki kayıtlara sadık kalınarak, ilgili tüm sektörlere hibe yardımlarının direkt banka hesaplarına aktarılarak tamamlanacağını” ifade etti.Saner, “Esnaf ve zanaatkarın ise destekten yararlanma hakkı kazanabilmeleri için Başbakanlık web sitesinde yer alan Yatırım ve Geliştirme Ajansı sayfasından 11 Temmuz tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini” vurguladı.“TATAR’A TAM DESTEK”Başbakan Saner, Kıbrıs konusuna da değinerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tutumuna tam destek verdiklerini belirterek, “iki egemen eşit devlet temelinde çözüm arayışlarının süreceğini, KKTC halkının geleceğinin 53 yıl daha federasyon görüşmeleri yaparak ipotek altına alınamayacağını” söyledi.“DOĞRULARI SÖYLEMEK VE YAPMAK, GÜVENİLİR BİR İNSAN OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, “çok uzun yıllardır UBP içerisinde olduğunu, partinin verdiği her görevi yerine getirmeye çalıştığını, hem ülke, hem de parti için zor bir dönemde kendisine görevi devraldığını, görevinin zorluğunun farkında olduğunu” belirterek, şunları söyledi:“Benim hiçbir UBP’liyle, hiçbir vatandaşımla bu güne kadar çok şükür hiçbir bir sorunum olmadı olamaz. Daima sevgi saygı ve anlayışı ön planda tuttum. Vizyon sahibi olmayı, proje üretmeyi ve insanımıza hizmet etmeyi amaçladım. Doğruları söylemek ve yapmak, güvenilir bir insan olmak benim için her şeyden daha çok önemlidir. Yarın, partimiz için ülkemiz için birlikte beraber yürüyeceğim, mücadele edeceğim, yüz yüze geleceğim arkadaşlarımla bugün kavga etmem. Ülkeyi, partiyi her şeyin önünde görür ona göre davranırım.”