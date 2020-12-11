Saner: "Sinerjiyi yakalamak için dönüşüm yaşandı”

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Genç TV’de Er Meydanı'na konuk oldu.

Saner, toplumun beklentilerini bildikleri için hızlıca azınlık hükümeti kurma yoluna gittiklerini ifade ederek, hükümetin işinin kolay olmayacağını da belirtti.

Mali durumun iyi olmadığını net olarak bilidiklerini ifade eden Saner,bir an önce hükümet programını okuyup, güvenoyunu alıp yola devam etmek gerektiğini kaydetti.

Kabine değişikliği konusuna da değinen Saner, UBP için de bir takım istişarelerde bulunduktan sonra atamaları yaptığını söyledi. UBP’li 20 vekilin de çok değerli olduğunu kaydeden Saner, “20 kişi içinde bakan seçerken çok zorlandım” dedi.

Ersin Tatar’a sunmuş olduğu kabinede değişiklik yaşanmadığını ifade eden Saner, “Sayın Tatar’ın ‘durun istişare edeceğiz’ dediği nokta. Basın mensupları arkadaşlar önce mi görüntü alsın sonra mı konusuydu. Kabine istişaresi değil” şeklinde konuştu.

“Olgun Amcaoğlu neden maliye bakanlığından alınıp eğitime atandı?” sorusuna yanıtla Saner, “20 milletvekilimiz her görevi yapabilecek durumdadır. Aynı kabineyi, aynı ruh ve yöntemle devam ettirseydik Tatar’ın kabinesinin devam olurdu. Kabinede revizyona gittik. Bakan isimlerinden ziyade bakanlıklar değişti. Sinerjiyi yakalamak için dönüşüm yaşandı” dedi.

Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Tahsin Ertuğruloğlu’nun yıllarca bu görevi yürüttüğünü hatırlatan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu’nun ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği ve komitelerde aktif bir şekilde yer aldığı için, Ertuğruloğlu’nun dışişleri bakanlığı görevine getirildiğini söyledi. Saner, “Her ikisine sahip olmak bizim için büyük bir şans” diye konuştu.

Güvenoyunda bir sorun yaşamayacaklarını kaydeden Saner, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifası konusunda ise “İstifası için ret oyu kullanacağım” ifadelerini kullandı.