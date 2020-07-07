Saner: "Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının devam etmesinde tam mutabakat var”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısında, Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının devam etmesi konusunda tam bir mutabakat olduğunu vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Saner, katıldığı televizyon programında UBP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla ilgili basına yansıyan “gerginlik ve güvensizlik” iddialarına yanıt verdi.

Saner, dünkü MYK toplantısına; pandemi süreci nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları gidermek adına ikincisi açıklanan ekonomik paket ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri de dahil olmak üzere 4 farklı konunun görüşüldüğünü ifade etti.

“TAM BİR MUTABAKAT SÖZ KONUSU”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda basına yansıyan iddiaları değerlendiren Saner, “Basında gördüğüm kadarıyla, MYK toplantısı biraz farklı yansıtıldı, üzüldüm. Genel Başkanın, Cumhurbaşkanı adayı olarak yola devam etmesi noktasında parti içinde tam bir mutabakat söz konusudur. Çıkan haberleri hayretler içinde izledim” dedi.

“MYK TOPLANTISININ BASINA FARKLI YANSIMASI, GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMEMEKTE”

Genel Başkan Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanı adayı olarak seçim yürüyüşüne devam ettiğini, MYK toplantısında süreçle ilgili ayrıntıların karara bağlandığını belirten Saner, “Bunun basına farklı bir şekilde yansıması, gerçeklerle örtüşmemektedir” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMET İÇİNDE BİR TARTIŞMAMIZ YOK”

Soru üzerine, hükümette Cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında herhangi bir sorunun olmadığını ifade eden Saner, şöyle devam etti:

“Şu an itibariyle hükümet içinde bir tartışmamız ‘maalesef’ yok ama bu her yerde konuşuluyor. Bizim koalisyon hükümetimiz devam etmekte, herhangi bir sıkıntımız yok. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve UBP’nin tek hedefi, ekonomiyi rahatlatıp, bu seçime en iyi şekilde hazırlanmak, bu makamı ele geçirmektir. Adayımız belli, kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Pandemi sürecinde virgül koyduğumuz çalışmalar tam gaz devam edecektir.”

ÇATLAK SESLER…“SON ÖZEL JET OLAYINDAN DOLAYI BİR TAKIM SIKINTILAR OLUŞMUŞTUR”

Öte yandan, dünkü MYK toplantısına ilişkin UBP’den yapılan yazılı açıklamada yer verilen “çatlak seslere ve olumsuz propaganda çalışmaları” ifadelerinin sorulması üzerine Saner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son özel jet olayından dolayı bir takım sıkıntılar oluşmuştur. Çatlak sesler ifadesi, bu sıkıntıları ifade ediyor. Bu tip şeyleri UBP çok görmüştür. Bu olayı da, en az sıkıntıyla atlatıp, yolumuza devam edeceğiz.”