Saner, UBP genel Başkanı

UBP'de tek aday olan, Hamza Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanı olarak seçildi…

Bir konuşma gerçekleştirien Saner, herkese teşekkür ederek, "Hedefimiz aynı, yolumuz birdir... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız..." dedi.

Saner, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim davamız bir. Biz UBP'liyiz. Bu davaya inanan, bu davanın savunucusu olan bizler adayımızı Cumhurbaşkanlığı sarayına uğurladık. Partimize gösterdiğiniz destekten, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı seçtiğiniz için teşekkür etmek istiyorum."