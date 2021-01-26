Saner: "Üst Komite yeniden değerlendirecek"

Başbakan Ersan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önerilerini değerlendirme toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı.

Başbakan Saner, Girne’deki vaka artışı ve ülke genelindeki tedbirleri görüşmek üzere dün Üst Komite’yi de davet ederek, bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Saner, Üst Komite’nin bugün tekrar toplanarak, bir karar üreteceğini söyledi.

Saner, vakalardaki artışın tedbirlerin alınması adına bir zorunluluk oluşturacağını da aktardı.

Saner, “Üst Komite’den, ülkemizde Koronavirüse yakalanan kişilerin temaslılarını sağlık görevlilerine bildirme konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu öğrendik” dedi.

Başbakan Saner, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Saner, “Üst Komite’nin yarın ürettiği kararları Meclis’te açıklayacağız” dedi.