Saner, yarışmada dereceye girenleri kabul etti

Başbakan Ersan Saner, 34. Miss Kuzey Kıbrıs güzelleri Necmiye Talaş, Fatma Uzunoğulları ve Günay Mimar ile 23. Bay Kuzey Kıbrıs birincisi Mehmet Vahip Ağzade’yi kabul etti.

Başbakanlık’ta saat 11.00’de gerçekleşen kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu.

GÜNKUT

Yarışmaların organizatörü Bülent Günkut, Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı olduğu gibi KKTC’deki organizasyonları da etkilediğini belirterek, 2019 yılından sonra düzenlenemeyen yarışmaların bu yıl düzenlendiğini kaydetti.

Organizasyon süreci hakkında bilgi veren ve Miss World ve Miss Universe yarışmaları gibi Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs’ın belli bir aradan sonra yine devam ettiğini aktaran Günkut, “Tek bir ilkemiz var, o da yaşasın KKTC” ifadelerini kullandı.

SANER: “DERECEYE GİRENLER, GENÇLERİ AŞIYA TEŞVİK ETSİN”

Başbakan Ersan Saner de Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmalarının köklü ve uzun soluklu olmaları yanında KKTC’nin tanıtımına katkı sağlayan organizasyonlar olduğunu belirterek, salgın dolayısıyla sekteye uğrayan sosyal aktivitelerin, aşılanan insan sayısının artmasıyla eski düzenine girebileceğini belirtti.

Genç kuşaktaki aşılanma oranının az olmasına dikkati çeken Saner, yarışmalarda dereceye giren gençlerden medyanın da gücünü kullanarak yeni nesli aşıya teşvik etmesini beklediğini de dile getirdi.

Dereceye girenlere sosyal ve üniversite hayatlarında başarı dileyen Başbakan Saner, medeni cesaretlerinden ötürü kutladı ve KKTC’deki tüm gençlerin aslında gönüllerin kral ve kraliçeleri olduğunu belirtti.

Ersan Saner, önümüzdeki yıllarda bu tür organizasyonların pandemi etkisinden uzak daha rahat ortamlarda yapılması dileklerini de sözlerine ekledi.