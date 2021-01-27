Saner: "Yayınlanan eski bir fotoğraf"

Başbakan Ersan Saner, katıldığı bir televizyon programında normal yaşamın, kurallara uymak koşulları ile devam edeceğini ifade ederek, açık olan ilçelerde çok ciddi denetimler başlatacaklarını söyledi.

Başbakan Saner, bazı basın yayın organlarında Gazimağusa’ya akın olduğu yönünde yer alan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını çekilen fotoğrafın Gönyeli çemberinden çekilen eski bir fotoğraf olduğunu ifade etti.

Hastalık semptomu veren 244 hastanın olduğunu dile getiren Saner, hastaların yüzde 90’ının Lefkoşa ve Girne bölgesinden olduğunu, bu nedenle bu iki bölgede tam kapatma koşullarını uygulamak zorunda kaldıklarını vurguladı.