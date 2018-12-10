Saner: "Yolda bir mühendislik hatası var"



UBP Milletvekili Ersan Saner, iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alarak, sel felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi; yolda yaptıkları incelemede gözlemledikleri eksiklikleri dile getirerek yolda bir mühendislik hatası olduğu görüşünü ifade etti.

Kaza mahallinin 20 metre ötesinde, dağla yolun birleşmiş olduğunu ve menfezin suyu taşıyamamasından kaynaklı sorunlar oluştuğunu dile getiren Saner, geçmişte iki öğrenci bir şoförün öldüğü kazada Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’nu acil toplantıya çağırdığını, Sendikal Platform’un grev ilan ederek hükümetin istifaya çağrıldığını, Başbakanlık’ın kapısının yıkıldığını hatırlattı.

Ersan Saner, o günlerdeki gazetelerin manşetlerinden örnekler gösterdi, şimdiki Başbakan Tufan Erhürman’ın o dönemde yaptığı açıklamaya değindi.

Saner, Ulaştırma Bakanı’nın yol yapımı konusundaki söylemlerini hatırlatarak eleştirdi ve muhalefet dönemindeki konuşmalarla iktidardaki icraatların örtüşmesi gerektiğine inandığını belirtti.