Saner:"UBP ekonomik atılım sağlayacak büyük projelerle hizmete hazır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “KKTC’de önemli ekonomik atılım sağlayacak büyük projeler ve açılımlarıyla halka hizmete hazır olduklarını” söyledi. Saner, “Ulusal Birlik Partisi’nin en büyük parti olması ve projelerinden dolayı hükümeti kurması gereken parti olduğunu” belirtti.

Saner, dün akşam UBP Güzelyurt İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda hükümet kurma çalışmaları ve UBP’nin projeleri hakkında bilgi verdi.

Saner, “Hükümeti kurma görevini aldıktan sonra sürdürülebilir bir hükümet yapısı ortaya koymak, bütçeyi geçirmek ve halkın sorunlarına ivedi çözümler bulabilmek için yoğun çaba harcadığını anlayışlı hareket ettiğini ama diğer partilerin ileri sürdükleri değişik nedenlerden dolayı hükümeti kuramadığını” söyledi.

UBP Genel Başkan Vekili Saner şöyle konuştu:

“KKTC’yi daha ileriye götürmeliyiz. Bunun için altyapımızı tamamlamak, iş insanlarımızın önünü açmak, sektörlerimizin sorunlarını asgariye indirmek, kamu yönetimini verimli hale getirmek durumundayız.

Türkiye bizim yanımızdadır. Açıklamalar ortadadır. Biz kendi ev ödevimizi doğru olarak yapacağız ve Türkiye’nin de katkısı ile önce pandeminin yaralarını saracak, sonra ekonomik atılımı gerçekleştireceğiz.

KKTC’ye 500 yataklı bir hastane yapılması, Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi, doğal gaz sağlanması, yollarımızın bitirilmesi, yeni hava limanı hep UBP’nin projeleridir. Bu ülkedeki bütün kalıcı eserlerin altında UBP’nin imzası vardır, bundan sonra da UBP’nin imzası olacaktır.”

HİDROKARBON VE MARAŞ KONUSU…

Saner, “Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarındaki haklarının korunması için atılan tüm adımların altında da UBP’nin imzasının bulunduğunu” belirtti ve şunları kaydetti:

“Biz haklarımızı hiç kimseye bırakmayacağız. Rum tarafı ve destekçileri ne derse desin ne yaparsa yapsın, güçlü Türkiye ve biz haklarımızı kimseye bırakmayacağız. Rum tarafı maalesef bizim ortak bir komite oluşturularak hidrokarbon konusunun çözüme kavuşturulması önerimize olumsuz yanıt vermiştir. Oysa, bu konuda anlaşılması halinde bunun bütünlüklü bir çözüme de katkısı olacaktır. Ama belli ki Rum tarafı bizimle Kıbrıs’ın zenginliklerini ve yönetimini paylaşmak istemiyor ve hayal kuruyor. O nedenledir ki biz ve Türkiye artık iki devletli çözümün masaya gelmesini istiyoruz. Halkımızın 40 yıl daha masada federasyon olacakmış diye oyalanmasına izin veremeyiz.”

“İNSANLIK VE KIBRIS İÇİN GÜZEL OLAY”

Ersan Saner, “Kapalı Maraş’ın açılmasının da partisinin bir hedefi olduğunu ve Türkiye’nin de desteği ile bu düşüncenin yaşama geçtiğini” belirtti ve “Kapalı Maraş’ın açılması elbette uluslararası hukuk gözetilerek olacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Rum komşularımız başvurularını yapsınlar ve Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden sonuca ulaşsınlar. Kapalı Maraş’ın açılması hem insanlık hem de Kıbrıs için güzel bir olaydır. Bunu kimse bozmaya, aksatmaya çalışmamalıdır” ifadelerini kullandı.