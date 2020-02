Girne’nin çok sevilen ismi, eğitimci, aktivist Deniz Nasıfoğlu yaşamla vedalaştı.

Deniz Nasıfoğlu’nun kardeşi Ziya Nasıfoğlu, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımda bulundu: “Sanki hayatın sana oynayacağı kötü oyunu önceden görmüş gibi hep aceleciydin…”

Ziya Nasıfoğlu’nun ablası Deniz Nasıfoğlu için yazdığı mesaj:

“Ablam, anne yarım, arkadaşım, sırdaşım ve öğretmenim. İyi günümde kötü günümde her zaman yanımda olan kazanmayı mücadeleyi ve her şeye rağmen hayata tutunmayı ve yaşamayı bana gösteren canımın yarısı… Sanki hayatın sana oynayacağı kötü oyunu önceden görmüş gibi hep aceleciydin. 43 yıllık hayatına birçok başarı sığdırdın. Aklına koyduğun herseyi yaptın ve başardın. Güleryüzlü, enerjik, pozitif, yardımsever ve mücadeleciydin. Binlerce öğrenci yetiştirdin. Yaptığın yardımlarla insanların hayatına dokundun. Hastalıkla mücadele eden insanlara umut oldun moral verdin. Ülkenin her iki yanında insanları birleştirdin peşinden sürükledin. 12 yıllık zorlu mücadelenin ardından bugün ilk kez kaybettin. Ama bu bir veda değil uzun bir ayrılık. Unutma; her gidiş bir ayrılık değildir. Çünkü; bazen ne kadar uzağa gidersen git, yüreğin hep bıraktığın yerdedir. Seni çok seviyorum. Bana ve insanlığa kattığın tüm değerler için teşekkürler.. Huzur ve Işıklar içinde uyu.”