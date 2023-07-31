Şans oyunları ve gelir vergisiyle ilgili değişiklik yasa tasarıları komitede görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi şans oyunları ve gelir vergisiyle ilgili değişiklik yasa tasarılarının genel görüşmesini yaptı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Komite, “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, “Şans Oyunları Hizmetleri Vergi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmelerini gerçekleştirdi. Tasarılar, sonraki toplantılarda ele alınmaya devam edilecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası ve Casino İşletmecileri Birliği’nden yetkililer katılarak görüşlerini paylaştı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın başkanlık ettiği toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, Maliye Bakanı Alişan Şan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli, Devrim Barçın ve Sami Özuslu yer aldı.