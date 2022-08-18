Şanslı bilet Girne'den

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye 16583 numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Girne gezici bayilerimizden Mehmet Bağseven tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 19 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

18 August 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 16583

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 16983 50690

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 01018 42539

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 07738 51125

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 13158 33742

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 22502 33663 65411 68817

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 05434 33269 35729 43372 45614 54659 60651 71849 74837 77059 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar 02828 04536 08362 14237 16440 16896 20756 28659 34023 37506 48653 48814 51087 58021 63158

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar 06583 10583 11583 12583 13583 14583 15583 16083 16183 16283 16383 16483 16503 16513 16523 16533 16543 16553 16563 16573 16580 16581 16582 16584 16585 16586 16587 16588 16589 16593 16683 16783 16883 16983 17583 18583 19583 26583 36583 46583 56583 66583 76583

Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar 549 884

Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar 04 50

Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar 0 5





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