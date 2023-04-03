Saraçoğlu Vakfı'nın 20. Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması sonuçlandı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın düzenlediği 20. Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması sonuçlandı.

Vakfın dört ana hedefi içinde yer alan ve özellikle genç nesillerin kanser konusunda eğitimini sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl altıncı kez Commercial Insurance Sponsorluğu’nda 20.’si gerçekleşen, “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması”nın ödül töreni ve sergi, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda 7 Nisan Cuma günü saat 14.00’te yapılacak.

Vakıftan verilen bilgiye göre yarışmaya 29 okuldan 823 eser katıldı:

Konu başlıklarının "Düşlediğim Sağlıklı Yaşam" ve "Düşlediğim Çevre" olduğu yarışmanın jüri üyeleri "Emel Samioğlu - Emekli Resim Öğretmeni, Hüseyin Billur – Grafiker, Bedia Kale – Kültür Dairesi İkinci derece Güzel Sanatlar Görevlisi, Görel Korol Sönmezer – Posta Dairesi Müdürlüğü Grafiker – Desinatör ve Gediz İnan – Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi" isimlerinden oluştu.

Dereceye girenlerin isimleri ve okulları şöyle:

Anasınıf Kategorisi:

1-Cesur Zayed – Doğa Internatıonal Schools

2- Asel Yalım– Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu

2- Cemre Uğurlu– Fazıl Plümer Anaokulu

3- Yılmaz Ege Türk – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu

3- Nergiz Miray Özselek – Fazıl Plümer Anaokulu

Anasınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

• Rüzgar Tepe – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu

• Celal Alp Arkoç – Yakındoğu Anaokulu

• Jahan Sultanmyratu – Fazıl Plümer Anaokulu ?

• Sahil Urfalı – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu

• Buğlem Öztürk – Fazıl Plümer Anaokulu

• Arven Saraç – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu

• Deniz Karaman– Yakındoğu Okul Öncesi

İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi:

1. Elif Yüksekbaş– Doğa International Schools

Simay Uçar – Doğa International Scools

2.Nurdoğan Rençber – Doğa International Schools

Ece Erk– Doğa International Schools

3. Mehmet Ali Sağnak – Karaoğlanoğlu İlkokulu

Beste Dimililer– Şht. Salih Terzi İlkokulu

Beren Baz- Yakındoğu İlkokulu

İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

• Azra Özağı – Doğa Internatıonal Schools

• Arın Çakır – Yakındoğu İlkokulu

• Miraç Ali Şahin – Yedidalga İlkokulu

İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi:

1- Sade İpek Demircan – Necat British College(Alsancak)

1- Sena Paslıoğlu – Necat British College(Lefkoşa)

2- Anna Pashkevich – Necat British College(Alsancak)

2- Anastasiia Pashkevich – Necat British College(Alsancak)

3- Yağmur Yıldız– Karşıyaka Merkez ilkokulu

3- Zerrin Altınay– Yakındoğu Yeniboğaziçi İlkokulu

İlkokul 4-5. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

• Belinay Rana Özkoçak– Karaoğlanoğlu İlkokulu

• Sadiye Zorlu – Karşıyaka Merkez İlkokulu

Ortaokul Kategorisi:

1-Ayşenur Kurkmaz – Türk Maarif Koleji

1- Ceren Serdarova – Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi

2-Nilüfer Pişmiş – Türk Maarif Koleji

2-Rojbin Özer – Oğuz Veli Ortaokulu

3-Lavin Paralik- Necat British College

3- Laren Tuğral- Değirmenlik Lisesi

Ortaokul Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

• Fatoş Sanlı – Güzelyurt Türk Maarif Koleji

• Huzaira Khalid – Oğuz Veli Ortaokulu

• Alex Malysheva- Doğu Akdeniz Doğa Koleji

Lise Kategorisi:

1- Nursel Hançer – Türk Maarif Koleji

1- Arda Arsu – Türk Maarif Koleji

2- Mustafa Sükan – Türk Maarif Koleji

2- Mehmet Sükan – Türk Maarif Koleji

Lise Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

• Aysan Göktan – Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi

• Selcan Severcan – Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi

Özel Kategori:

1- Doğa Sözgün – Gazimağusa Meslek Lisesi

2- Hamide Sürmen – Gazimağusa Meslek Lisesi

3- Merve Sarıboğa – Gazimağusa Meslek Lisesi

Özel Kategori Mansiyon Ödülleri:

• Merve Sarıboğa – Gazimağusa Meslek Lisesi

• Ömer Akargöl– Cengiz Topel End. Meslek Lisesi

• Mert Gebedek- Cengiz Topel End.Meslek Lisesi