Sarıçizmeli'den Sağlık Bakanlığı’na ilişkin suç duyurusu

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Müsteşarlığı ve Temel Sağlık Dairesi’ne suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sarıçizmeli’nin paylaşımı şöyle:

“Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Müsteşarlığı ve Temel Sağlık Dairesi hakkında suç duyurusunu İskele Polis Müdürlüğü’ne yaptım. Artık sıra yargıda. Bakalım yalan ve yanlışlarımız ne imiş. Bu toplumun ve bölgemizde yaşayan insanlarımızın sağlığını riske attırmayız, bilesiniz istedim.”