Sarıçizmeli, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibini kabul etti

Sarıçizmeli, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibini kabul etti
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Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibini kabul etti. 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre kabulde, Mehmetçik Belediyesi ile Türkiye Foça Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.
Protokol ile ilerleyen süreçte turizmde iş birliği yapılarak, bölge esnaflarının kalkındırılması hedefleniyor. Ayrıca iki kent arasında cittaslow turizmi geliştirilerek, ziyaretler yapılmasıyla ilgili çalışmalar yürütülecek.

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