banner22

Satış Teknikleri ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi

Satış Teknikleri ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi
banner32

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yürütülen "Nitelikli İşgücü, Başarılı Toplum" Projesi kapsamında Satış Teknikleri ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi, yapıldı.
Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, eğitim, konusunda uzman eğitmen Nuran Öze tarafından Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Eğitim sonunda tüm katılımcılara Mlli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları takdim edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Üreticilere ve yerli ürünlere yöneltilecek...
"Üreticilere ve yerli ürünlere yöneltilecek...
  1. Kıbrıs
﻿