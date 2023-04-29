Savaşan, Belgrad’da uluslararası kongrenin açılış konuşmasını yaptı

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan

Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen Mandıralarda Doğurganlık ve Mastit Uluslararası Kongresinin açılış konuşmasını yaptı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre, Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da yer alan 9’ncu kongreye beş yüzden fazla hekim katıldı.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan konuşmasında, kongrenin alana bilimsel katkı yapma yanında KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünün artmasına ve imajının da güçlenmesine vesile olduğuna söyledi.

Kıbrıs’ın tarihin her döneminde, stratejik, politik, ticari ve dini sebeplerden dolayı cazibesini hiçbir zaman yitirmemiş bir ada olduğunu belirten Ahmet Savaşan, KKTC’nin nitelikli bir turizm ve yükseköğrenim ülkesi konumunda olduğunu ifade etti.

Dr. Ahmet Savaşan, kongrenin 8’ncisinin de Kuzey Kıbrıs’ta yapılmış olmasının KKTC’nin turizm ve yükseköğrenimde geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti.