Savaşan: “Gazimağusa’ya yeni nesil otel ve rehabilitasyon merkezi yapılması için yatırım protokolü imzalandı”

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Gazimağusa’ya yeni nesil otel ve rehabilitasyon merkezi yapılması için yatırım protokolü imzalandığını belirterek, merkezin 2024 yılının ilk çeyreğinde hasta kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Savaşan katıldığı bir televizyon programında, konseyin çalışmaları ile Gazimağusa’ya yapılacak sağlık yatırımı hakkında bilgi verdi.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde verdikleri mücadele ile sürdürdükleri faaliyetler hakkında bilgi veren Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde KKTC’yi temsilen 2018-22 yılları arasında Başkan Yardımcılığı görevi yaptığını, başkanlık adaylığının bazı AB ülkeleri tarafından “KKTC’nin BM tarafından tanınmadığı” ileri sürülerek engellenmeye çalışıldığını anlattı.

Savaşan, başta Türkiye olmak üzere diğer pek çok üye ülkenin desteğini alarak, Türkiye’nin de belirleyici desteğiyle, doğru iletişim yöntemlerini kullanarak yürüttükleri lobi faaliyetleri sonucunda Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanlığının KKTC’ye geçmesinin sağlandığını ifade etti.

Dönem Başkanlıkları süresince yapılacak çalışmaların sadece KKTC için olmayacağını, diğer üye ülke temsilcilerine değer katmak ve karşılıklı iş birliklerini geliştirmeye yönelik de olacağına işaret eden Savaşan, başkanlık dönemlerinde KKTC’ye Türkiye ve uluslararası alandan sağlık yatırımlarının getirilmesine de özel gayret göstereceklerine vurgu yaptı.

Yaptıkları girişimler ve cesaretlendirmelerle Gazimağusa’ya yeni nesil otel ve rehabilitasyon merkezi yapılması için yatırım protokolünün imzalandığını belirten Savaşan, merkezin 2024 yılının ilk çeyreğinde hasta kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Savaşan şöyle devam etti:

“Sürdürdüğümüz çalışmalarla medikal turizm için gerek mevcut üniversite ve özel hastaneler ile kliniklere gerekse de ülkemize yeni kazandıracağımız merkezlere gelen hasta sayını artırmaya ve gerekse de dünyada her geçen gün sağlığını korumak ve geliştirmek için 1 günde 1000 dolar ödeyen veya ödeyebilen insanların sağlıklı tatil yapabilmeleri için otellerimizi tercih etmelerini sağlayarak ekonomimize katkıda bulunmaya kararlıyız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz. İnsanımızın da birkaç yıl içerisinde sağlık turizminin ülkemizdeki bütün sektörlere yapacağı olumlu etkiyi hissedeceğine inanıyorum”

Turizm ve Başarı Ödül töreninde konseyi temsilen kendisine “Dünya Çapında Sağlık Turizmi Başarı Ödülü” verildiğini dile getiren Savaşan, ödül almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu gibi ödüllerin başarıyı olumlu yönde etkilediğini söyledi.