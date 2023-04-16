Savaşan: “Konsey'in 2023 hedefi küresel iş birliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak”

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan 300 gün güneş gören Kuzey Kıbrıs’ın çok farklı konseptlerde konaklama imkânı yanı sıra, tatil, kongre, sağlık, inanç, düğün, gastronomi, spor, yürüyüş, dalış gibi pek çok alanda alternatifler sunduğunu söyledi. Savaşan, konseyin bu yılki hedefinin, küresel iş birliğinin artırılmasına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Uluslararası katılımla gerçekleşen EMİTT konferansına konuşmacı olarak katılan Savaşan, Kuzey Kıbrıs'ın sağlık turizminde sunduğu avantajlarla Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nin yeni dönem hedeflerini anlattı.

Yaptığı yazılı açıklamaya göre, pandemi döneminde KKTC’nin binde 8’lik ölüm oranıyla hem kendi insanının hem de ülkesinde bulunan öğrenciler ile turistlerin sağlığını koruma noktasında dünyanın en başarılı ülkeleri arasına girdiğini anımsatan Savaşan, 300 gün güneş gören Kuzey Kıbrıs’ın çok farklı konseptlerde konaklama imkânı yanı sıra, tatil, kongre, sağlık, inanç, düğün, gastronomi, spor, yürüyüş, dalış gibi pek çok alanda alternatifler sunduğunu anlattı.

Tüp bebek (IVF) tedavilerinde yüzde 80’lerdeki başarısı, sahip olduğu yüksek teknoloji ve uzman hekim kadrolarıyla birleştirdiği fiyat avantajı sayesinde KKTC’nin dünyada tercih edilen bir marka haline geldiğinin altını çizen Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ta detoks ve sağlıklı yaşam tatilleri, kalp, fizik tedavi, genel cerrahi, ortopedi, estetik, diş, saç ekimi gibi alanlarda nitelikli medikal turizm hizmetleri de verildiğini belirtti.

Savaşan, bugün 56 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council - GHTC) Dönem Başkanlığı’nın Hırvatistan’dan KKTC’ye geçtiğini anımsatarak, GHTC’nin bu yılki ana hedefinin küresel boyutta sağlık turizminin sürdürülebilirlik temelinde gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu açıkladı.

GHTC’nin KKTC Başkanlık döneminde üye ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve üye ülke sayısının arttırılmasına özel önem verileceğini söyleyen Savaşan, eğitim, akreditasyon, dijitalleşme gibi konularda bilimsel toplantılara hız verileceğini ayrıca 2024 yılında da Sağlık Turizmi Forumu’nun (Global Healthcare Travel Forum) Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası katılımla gerçekleştirileceğini söyledi.