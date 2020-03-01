Savaşan: "Rum tarafı ekonomik bir savaş sürdürüyor"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Rum tarafının kara geçiş kapılarına ilişkin yeni uygulamalarının koronavirüsü önlemekle ilgisi olmadığını; Güney’den Kuzey’e turist geçişini engellemek başta olmak üzere ekonomik nedenlere dayandığını belirtti.

Savaşan yazılı açıklamasında, KKTC’de herhangi bir koronavirüsü vakasına rastlanmadığının bilindiğini ancak, İranlı öğrencilerin varlığının gerekçe olarak gösterilmeye çalışıldığını ifade etti ve KKTC’de ikamet eden İranlı öğrencilerin kendi ülkeleri ile ilişkilerinin zaten sınırlanmış durumda olduğunu kaydetti.

Savaşan, “İran’da yaygınlaşan bu virüsün ülkemize ulaşması söz konusu değildir, çünkü temas yoktur. Kaldı ki Güney Kıbrıs, virüsün yaygınlaştığı bazı ülkelerle temas halindedir ve bu temaslarını da sürdürmektedir. Covit-19 virüsünün bizden Rumlara değil, Rum tarafından bize ulaşma olasılığı vardır. Kara kapılarının esasında onlar için değil, bizim için ciddi bir tehlike olmasına karşın bu kapıların Rum Yönetimi tarafından kapatılması kararı iyi niyetten yoksun ve başka nedenleri olduğu açıktır” dedi.

“EKONOMİK ZORLUK YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Rum tarafının, Kuzey Kıbrıs’a günü birlik olarak geçen turistlerden, Larnaka Havaalanı’nı kullanarak KKTC’ye gelenlerden ve kendi yurttaşlarının KKTC’den yaptığı alışverişten duyduğu rahatsızlığı şimdiye kadar çeşitli şekillerde ortaya koyduğunu kaydeden Savaşan, “Rum tarafı bu geçişleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için zaten bahane arıyordu. Covit-19 virüsünün kendilerine bu fırsatı verdiğini düşünmüş olmalıdırlar” şeklinde konuştu.

“BM VE AB NEZDİNDE PROTESTO ETMELİYİZ”

Kapıların böylesine “ucuz” bir gerekçe ile kapatılmasının Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafına bakışını ele verdiğini ve Kıbrıslı Türklerin kaderinin bu yönetimin insafına terk edilemeyeceğinin yeterli bir kanıtı olduğunu belirten Savaşan, “Bu durumda Kıbrıs Türk tarafının bu uygulamayı Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde protesto etmesi ve bu uygulamayı doğrudan ticaret ve turistik uçuşların kolaylaştırılması için bir gerekçe haline getirmeye çalışması gerekir” dedi.

“RUM OTORİTESİNİN İŞ BİRLİĞİNE BİLE TAHAMMÜLÜ YOK”

Kapıların kapatılmasına ve geçişlerin zorlaştırılmasına gösterilen tepkilere de değinen Savaşan, Rum yönetiminin zihniyetinin değişmediğinin ve Rum otoritesinin iki halk arasında iş birliğe tahammül edemediğinin görülmesi gerektiğini ifade etti.