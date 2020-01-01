Savaşan, sağlık turistleri ile hastaları ziyaret etti

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan yeni yıl nedeniyle ülkemizde bulunan sağlık turistleri ile hastaları ziyaret etti.

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Dr. Ahmet Savaşan’ın, Konsey Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile birlikte ülkemizde sağlık hizmeti almak için bulunan turistler yanı sıra devlet ve özel hastanelerdeki hastaları ziyaret ettiği ve yeni yıllarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdiği bildirildi.

Sağlık hakkı temel bir insan hakkıdır…

Savaşan’ın ziyarette yaptığı konuşmada mümkün olan en yüksek bedensel ve ruhsal sağlık standardına sahip olma anlamı taşıyan sağlık hakkının, uluslararası hukukla korunan temel bir insan hakkı olduğuna işaret ettiği belirtilen açıklamada, Savaşan’ın “sağlık hakkı, sağlıklı bireyler ve toplum hedefine ulaşabilmek için gerekli tesislere ve şartlara ulaşma, bunları kullanma hakkıdır. Sağlık hakkı, diğer insan haklarında söz konusu olduğu gibi, devletlere saygı duyma, koruma ve yerine getirme sorumluluğu yüklemektedir. Sağlık hakkı devlet yanı sıra sağlık çalışanlarına ve toplumun diğer kesimlerine, hatta uluslararası topluma da sorumluluklar yüklemektedir. Halkın bu hakkı talep edildiği pek çok ülkede sağlık sisteminin ve sağlık hizmetlerinin sunumunun iyileştiğini görmekteyiz. Ayrıca insanlar olarak bizlerin de sağlığımızı korumanın ve geliştirmenin sadece kendimize karşı değil, sevdiklerimize, ülkemize, devletimize ve insanlığa karşı en önemli görevimiz olduğunu unutmamalıyız” dediğine yer verildi.

Sosyal sigortalarımız ile hastane seçebilmeliyiz…

Kuzey Kıbrıs’ta özel hastaneler ile kliniklerde yüksek standartta sunulan sağlık hizmetlerinin bekleme süresi olmaksızın uygun koşullarda verilmesi, ayrıca pek çok sağlık hizmetinin de özel sağlık sigortaları tarafından karşılanıyor olmasının Dünya’nın dört bir yanından sağlık turistlerinin Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmelerinde etkili olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, sağlık turistlerinin yararlandığı imkanlardan Kıbrıs Türk Halkı’nın da sosyal sigortaları ile yararlanması ve hastane ve hekim seçme hakkına sahip olması gerektiğine vurgu yaparak “hep birlikte bu hakkımızı elde etmek için talebimizle yükseltmeliyiz” diye konuştu.

Acıların ve felaketlerin geride kalmasını temenni ediyoruz…

“Halk olarak gücümüze inanıp, ümitlerimizi canlı tutarak, karamsarlığa kapılmaksızın, yorulmadan, daha çok çalışarak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz halinde yeni yılın ve daha nice yılların ülkemize hayırlar getireceğine inanç belirten Ahmet Savaşan, “bizler de bu yeni yılda, demokrasiden, sağlığa, sağlıktan, eğitime, ekonomiden bilime kadar hayatın bütün alanlarda ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşılması için çalışmaya ve katkı koymaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni bir yıla girerken, acıların ve felaketlerin, geçip giden yıl gibi geride kalmasını temenni eder, yeni yılın bütün insanlara, sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesini dilerim” dedi.