UBP milletvekili Hamza Ersan Saner de bugüm Genel Kurulda söz aldı.

Saner, hükümetin attığı adımlarda ciddi sıkıntılar olduğunu kaydetti. İnşaat encümeninin görevden alınmasıyla ilgili konuşan Saner, bu konuda kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi.

Saner, 4-5 aylık görev süresi kalan sözleşmeli bir hukukçunun 3 yıllığına bu mevkiye atandığını söyleyerek, bu mevkiiye ancak bir kamu görevlisinin atanabileceğini belirtti. Saner, Başbakanın hukukçu olduğu bir hükümette bunların nasıl yapılabileceğini de sordu.

Saner, bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının tarihleri üzerinde değişiklikler olduğunu da savunarak, “Sayın başbakanı göreve çağırıyorum. Bakanlar Kurulu kararları üzerindeki tarihlerin değiştirilmesiyle ilgili açıklama yapsın” dedi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi 1 Nisan Pazartesi saat 10.00’da olacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 23:25