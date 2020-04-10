"Sayın Pilli belli ki büyük stres altında, tehditkar bir tavırla isyan ediyor...Haklı belki de bize niye bağırıyor?"

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi sosyal medya hesabı üzerinde eleştirdi. CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, Pilli'nin bugün düzenlediği basın toplantısında sinirlerine hakim olamadığını belirterek, belli ki büyük stres altındadır "yorumunda bulundu.

"Sağlık Bakanı Pilli bizlere ekranlardan seslenecekse çok daha kontrollü ve anlaşılır olmayı başarabilmek zorunda"diyen Özdenefe ,hükümetin kendi içerisinde iletişimi olmadığını belirtti.

"Kimi dinleyeceğimizi, neye inanacağımızı biz de şaşırıyoruz artık. Üstüne de bir bağırma, azarlama...Çok yorucu. Lütfen biraz sakin . Lütfen biraz kontrollü...."olalım şeklinde açıklamada bulundu.

İşte o açıklama;

Sn Pilli belli ki büyük stres altında. Bu anlaşılabilir elbette ama bir şekilde sinir ve stresini kontrol altına almayı öğrenmeli. Hele de her gün bizlere ekranlardan seslenecekse çok daha kontrollü ve anlaşılır olmayı başarabilmek zorunda. Bir kurul çoklu hızlı testlerden bahsederken sn Pilli teknik olarak bu tip tavsiyelerin zeminin tamam olmadığını ima ediyor. Yetkililer birbirine medya üzerinden sürekli olarak üstü kapalı cevaplar veriyor. Sn bakan konuşmasının sonunda tehditkar bir tavırla isyan ediyor. Haklı belki de bize niye bağırıyor? Aralarında niye konuşup anlaşamıyorlar? Hükümetin kendi içerisinde iletişimi olmadığı başka konuşmalardan da anlaşılıyor. 9undan sonra başka uçuş yok deniyor sonra bugün bir uçuş daha gerçekleşeceği/gerçekleştiği bilgisini alıyoruz. Kimi dinleyeceğimizi, neye inanacağımızı biz de şaşırıyoruz artık. Üstüne de bir bağırma, azarlama...Çok yorucu. Lütfen biraz sakin . Lütfen biraz kontrollü....

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 21:29