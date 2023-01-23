Sayıştay Komitesi bugün toplandı

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan “BRT Kurumunun 1986 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı”, “Toprak Ürünleri Kurumunun 1996 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı”, “Toprak Ürünleri Kurumunun 1997 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı”, “Toprak Ürünleri Kurumunun 1998 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı” ve “Toprak Ürünleri Kurumunun 1999 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite görüştüğü tüm konuları oybirliğiyle onaylayarak, Meclis Genel Kurul’una sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün saat 9.30’da CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Komitesi toplantısına Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı.

Sayıştay Komitesi toplantısında davetli olarak ise, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığından yetkililer hazır bulundu.