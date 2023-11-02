Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sayıştay Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı. Komite toplantısına ayrıca; Cengiz Çoli, Dr. Ali Çaygür, Dr. Çiğdem Çağın, Fatma Savaşkan ve Ergin Tertemiz katıldı.
CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Emrah Yeşilırmak, Komite Üyeleri; UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ali Pilli ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.