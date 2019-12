Sayıştay ve Ombudsman bütçeleri onaylandı

2020 Mali Yılı Bütçesi’nde Sayıştay Başkanlığı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) için öngörülen rakamlar, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda da onaylandı.

Meclis Genel Kurulu bugün ilk olarak görüştüğü 10 milyon 775 bin 100 TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesini oy çokluğuyla; 3 milyon 3232 bin 400 TL’lik Ombdusman bütçesini ise oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri gündeminde değişiklik yapıldı ve milletvekillerinin bilgisine sunuldu.

Bütçede, 16 Aralık Pazartesi günü görüşülecek bütçeler, 19 Aralık Perşembe günü görüşülecek bütçeler ile yer değiştirdi.

Buna göre, Pazartesi günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyon Başkanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

19 Aralık Perşembe’nin gündeminde de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri yer alıyor.

SAYIŞTAY BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI

Meclis bugün ilk olarak 10 milyon 775 bin 100 TL olan Sayıştay Başkanlığı bütçesini görüştü.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı konuşmasında, ülkede Sayıştay’ın önemini kaybettiğini dile getirerek, daha önce kamuda Sayıştaylığın ülkenin korkulu rüyası olduğunu kaydetti.

İleri demokratik ülkelerde sayıştayların büyük görevler üstlendiğini dile getiren Arıklı, mali ve iç kontrol sistemlerinde sayıştayın daha etkin olduğunu söyledi.

Sayıştaylığın ölmüş insanların raporlarını gündeme getirmeye çalıştığını dile getiren Arıklı, bu kurumun günümüze yönelik çalışmalara dönmesi gerektiğini kaydetti.

Sayıştay raporlarının sadece başkan imzasıyla gönderildiğini ve diğer üyelerin imzalarının olmadığını söyleyen Arıklı, Sayıştayın ciddi kadrosu, üyeleri ve başkanı olduğunu fakat sistemin neden ciddi işlemediği konusunda kafalarında soru işaretleri olduğunu belirtti.

Ülkede yolsuzluğun her geçen gün arttığını ve bunun da normalleşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Arıklı, milyonlarca avroların götürüldüğü yolsuzluk dosyalarının bir türlü gündeme gelmediğini kaydetti.

Arıklı, Sayıştayın hazırlanan raporlarının takipçisi olmadığını da savundu.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’in nisap yetersizliği nedeniyle ilk denemesinde toplanamamasını eleştirdi.

Sayıştayın “X” kurumun battığını raporlayarak kurumun özelleştirilmesi önerisinde bulunduğunu söyleyen Özyiğit, önemli olanın kurumun nasıl battığı olduğunu ve Sayıştayın ortaya çıkaracağı raporlarının da hayati olduğunu kaydetti.

Kooperatiflerin neden halen kayyumla yönetildiğini ve gerçek sahiplerine verilemediğini soran Özyiğit, son dönemlerde Şirketler Mukayyidi’nin kooperatifte bazı kişileri görevden almaya çalıştığını fakat bunların o kadar kolay olmadığını söyledi.

Sayıştay’ın AKSA raporunda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin ardiye miktarının bağışlanmasının mümkün olmadığının yazıldığını söyleyen Özyiğit, hükümete çağrıda bulunarak “Gereğini yapın” dedi.

2012 yılında LTB’de de bir takım yolsuzluklar tartışıldığını fakat Sayıştay’ın kapsamlı raporunun hızlıca verilmediğini dile getiren Özyiğit, 2012 yılında yapılanların daha şimdilerde gündeme gelmesini eleştirerek, Sayıştaylığa gelen raporların erken sonuçlanmasının önemine vurgu yaptı.

Sayıştay’daki sıkıntıların bilindiğini dile getiren Özyiğit, Sayıştay Başkanı’nın kendisinin de dahil birçok yurtdışı temsilcilikleri denetlemeye gittiğini söyleyerek, bu raporları kendilerinin de görmesi gerektiğini kaydetti.

Yurtdışına gezi gibi ziyaretler olmaması gerektiğini dile getiren Özyiğit, Sayıştay Başkanı’nın katıldığı ziyaretlerin de açıklanmasını istedi.

Ombudsmanlığın uzun zaman önce kurulmasına rağmen ne yaptığının uzun zaman anlaşılamadığını ifade eden Özyiğit, zaman içinde bunun yoluna girdiğini, şimdilerde ise Emine Dizdarlı ile tam manasıyla çalışmaya başladığına dikkat çekti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Sayıştay’ın devletin resmi mali denetim kurumu olduğuna işaret ederek, devletin kaynakları usulüne uygun olup kullanıp kullanmadığını denetlediğini kaydetti.

Siyasetin kamu vicdanını rahatsız etmeyecek şekilde hareket etmesini sağlayacak son derece önemli bir kurum olduğuna işaret eden Şahali, Ombudsman ve Sayıştay’ın farklılıklarına dikkat çekti.

Kamu eliyle yürütülen vergilerin denetlenmesi bakımından da Sayıştay’ın önemine işaret eden Şahali, şeffaflık ilkesine yaklaşıldığı sürece, Sayıştay’ın işinin hafiflediğini kaydetti.

Bu amaçla Sayıştay öncesi denetim birimlerinin ilerletildiğini anlatan Şahali, kaybedilen itibarın yerine getirebilmesi adına da Sayıştay’ın öneminin arttığını söyledi.

Sayıştay’ın gereken biçimde insan kaynağı ve teknolojiye sahip olabilmesinin ötelenebilecek bir konu olmadığına dikkat çeken Şahali, Sayıştay denetçilerinin sıkıntılarına işaret etti. Şahali, kendiliğinden harekete geçen bir Sayıştay’ın arzulandığını ifade etti.

Şahali, bugün sabah hükümetin nisabı sağlayamamasını eleştirerek, “Bütçe denilen şey bir hükümetin yol haritasıdır. Haritasına her an sahip çıkma sorumluluğuna sahip olmayan bir hükümete güvenebilmemiz mümkün değildir” dedi.

Sayıştay’ın BRTK’da devam eden istihdamlar soruşturması gerektiğine değinen Şahali, BRTK’da yapılan istihdamlardan Yönetim Kurulu Başkanı ve Başbakan’ın haberi olmamasını da eleştirdi.

Hükümeti gayrıciddi bulduklarını, hükümete güvenmediklerini vurgulayan Şahali, Sayıştay’ın gözünün daha açık olmasını istedi.

Ombudsman’ın da görevlerine dikkat çeken Şahali, tavsiye yaptırım gücü olmadığını, nitelikli kararları olduğunu aktardı.

Şahali, Ombudsman’ın faaliyetlerinin son 4 yıldır devam ettiğine işaret ederek, Ombudsman’ın demokratik ülkelerin gereklerinden biri olduğunu kaydetti.

İşlem silsilesinde bir atlama olmamasının önemine işaret eden Şahali, işlemler eksik aşamalarla ilelertilirse, bağlayıcılık olmayacağını kaydetti.

Şahali, iki kurumun da faaliyetlerini önemsediklerine dikkat çekerek, her iki kurumun bütçesine de olumlu oy vereceklerini söyledi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, Sayıştay’ın önemi ve görevlerine işaret ederek, Sayıştay’ın yetkileri hakkında da bilgiler verdi.

Sayıştay komitesinin gündeminde 118 dosya olduğunu ve bu dosyaların akıbetini öğrenmeye çalıştıklarını ifade eden Şahiner, bu dosyaların tamamlanması için bu dosyaların akıbetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Ağır aksak işleyen bir Sayıştay’dan bahsedildiğini belirten Şahiner, bunun en büyük sebebinin Sayıştay’ın denetlemesi gereken kurumların çok fazla olması olduğuna dikkat çekti.

Şahiner, mevcut yapısıyla Sayıştay’ın hızlı hareket edemediğini söyleyerek, gerekli hizmet alımı ile Sayıştay’ın beklenen yapıya ulaştırılabilmesini temenni etti.

Şahiner, Sayıştay’a yapılan yüzde 5’lik katkıyla yeterli ilerlemenin sağlanamayacağını sözlerine ekledi.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Sayıştay ve Obudsman’ın ülkenin en önemli ve saygın kurumları olduğuna işaret ederek, bu kurumların ülkenin mali konular açısından emniyet subabı olduğunu kaydetti.

Sayıştay’ın bugüne kadar adil, hukuka uygun, siyasetten uzak kararlar çıkardığına dikkat çeken Çaluda, ancak gelinen noktada en büyük sıkıntının yüce Meclis’teki milletvekillerinde olduğunu kaydetti.

Çaluda, “Bizde yolsuzluk siyasi rozete göredir. Bugün ülkede yolsuzluk usulsüzlük olmayan kurum yoktur” dedi.

Bazı Sayıştay raporlarına örnekler veren Çaluda, geçmiş hükümetler döneminde Meclis’te bazı Sayıştay raporlarının silindiğini ileri sürdü.

TARTIŞMA ÇIKTI, OTURUMA ARA VERİLDİ

Suçlamalar üzerine bazı CTP’li milletvekilleri ile Çaluda arasında sözlü tartışmalar yaşanması üzerine, Meclis oturumuna 10 dakika ara verildi.

HAMZAOĞLULARI

Ara ardından söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları, bazı belediyelerde işe alınmalarda ve belediyenin bu noktaya gelmesinde Sayıştay’ın sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Hamzaoğluları, yıllardır Şarap Fabrikası’nın hala gündemde olduğunu ve araştırmasının devam etmesini kaydetti.

Daha sonra Sayıştay Başkanlığı bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

OMBUDSMAN BÜTÇESİ DE ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 3 milyon 323 bin 400 TL’lik Ombudsman bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

İlk sözü alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’te veriye dayalı konuşulması ve şaibe yaratacak şekilde konuşulmaması gerektiğini vurgulayarak, Çaluda’nın yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Şahali, kimsenin itham altında bırakılmamasını talep ederek, milletvekillerini ciddiyete davet etti.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİNE GEÇİLDİ

Cumhuriyet Meclisi’nde daha sonra, 254 milyon 622 bin 900 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ele alınmaya başlandı.