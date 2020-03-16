Seçim ertelenecek mi?

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi için ilk olarak Cumhurbaşkanı ve Bağımsız aday Mustafa Akıncı ile görüştü.

Özersat ardından, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile biraraya geldi.

Koronavirüs tehditi nedeniyle önceliğin ülkenin ve halkın geleceği olduğunu, seçimin artık bir öneminin kalmadığını ifade eden Özersay, bu yöndeki girişimini tüm adaylarla görüşecek sürdüreceğini kaydetti.