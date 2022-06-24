Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis Genel Kurulu, Seçim ve Halkoylaması (değişiklik) Yasa Önerisi'ni oy çokluğuyla onayladı.

Yasa, seçim tarihini kasım ayının son pazarı olarak düzenler ve yeni seçilen belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve azalar göreve başlayacağı tarihe kadar mevcutların göreve devam etmesini öngörür.

-Erhürman

Cumhuriyet Genel Kurulu’nda Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ele alınması sırasında ilk sözü alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasının başında devam eden yangına değinerek, yetkililerden çelişkili haberler geldiğine dikkat çekerek, Tarım Bakanından bilgi talep etti.

Erhürman özellikle acil yardım ve araç gereç destek çağrılarına işaret ederek, ihtiyaç varsa, Anayasa'nın 41. maddesinden doğan el koyma yetkisinin yürürlüğe konabileceğini söyledi. Bir çok insanın el koyulmaksızın da yardım edeceğine inanç belirten Erhürman, araçların gelişiyle ilgili yaşanan karmaşanın giderilmesi gerektiğini kaydetti.

“Bugün meclis Allaha emanet” diyen Erhürman, belediye seçimlerinin tarihi konusunda konuşulanlardan Oğuzhan Hasipoğlu’nun haberi olup olmadığını sordu. Kendisinin imzaladığı evrakta, Haziran sonunda seçim yapılmayacağını söyleyen herhangi bir şey bulunmadığını, kendisinin neye imza attığını çok iyi bildiğini vurgulayan Erhürman, 28 Haziran’da yapılacak seçimin, 28 belediye için yapılacağını, eğer seçim tarihi değiştirilemeyecekse, seçime 28 belediyeyle gidileceğini kaydetti.

CTP’nin bu konuda Anayasa mahkemesine gideceğini söyleyen Erhürman, bu ülkede Anayasa’nın korunması için herkesin devreye girmesi gereken bir noktaya girildiğini belirtti. Erhürman, Meclis’te işlerin çoğunluk istibdadı yoluyla yapılmaya çalışıldığını vurguladı.

Meclis'teki çoğunluğun Anayasa'yı ihlal ettiğini iddia eden Erhürman, seçime gidilene kadar belediye ve muhtarların günlük rutin işlemleri yürütebileceklerini, onun dışında iş yapamayacaklarını, ihaleye çıkamayacaklarını, istihdam ve ileriye dönük işler yapamayacaklarını kaydetti.

“Seçim tarihinin bu şekilde belirlenmesi demokrasinin dibidir” diyen Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin tespit yapmasının, ilerde emsal teşkil etmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, insan üstü bir çaba gösterilen yangının doğuda kontrol altında olduğunu kaydetti.

Oğuz, çok büyük bir orman alanının yandığını, güneyde Ağıllar denilen bölgede, iki gündür olmayan bir yerde bugün 12.00 civarında parlama olduğunu ve yangının Beşparmaklara doğru ilerlediğini anlattı. Şu anda doğu ve batının temiz, kuzey ve güneyin sorunlu göründüğünü kaydeden Oğuz, kuzeyde Tatlısu, Mersinlik ve denize doğru geniş bir yayılma olduğunu söyledi.

16 bin 300 dönümlük bir alanın yandığını ifade eden Oğuz, hem kendi varlıklarımız, özel şirketler ve vatandaşların ellerinden gelen katkıyı koyduğunu, şu anda 2 uçak ve 4 helikopterle yangınla mücadele edildiğini kaydetti.

Su tankeri ve iş gücü konusunda vatandaşlardan destek aldıklarını, gerekirse CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yaptığı önerinin değerlendirilebileceğini söyleyen Oğuz, hava şartları ve rüzgarın koşulları olumsuz etkilediğini, şartların her an değişebildiğine işaret etti.

Dursun Oğuz, çalışmaların devam ettiğini, yangının büyüme tehlikesinin de devam ettiğini belirterek, yangının bir an önce kontrol altına alınabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Bakan Oğuz, bundan sonraki süreçte de bu gibi felaketlerin yaşanmaması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yangın bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında soruları yanıtlayan Oğuz, şu an için yerleşim yerleri için sıkıntı görülmediğini belirtti.

Kuzeydeki genişlemenin orman varlığını tehdit ettiğini, orada derin vadiler ve zirvelerin bulunduğunu, bunların insan gücünün yangına müdahalesini engellediğini anlatan Oğuz, ağaçlandırma için planlı ve düzenli bir çalışma yapılacağını kaydetti.

-Yeşilırmak

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Belediyeler Reformu ve Yasası’nın güncellenmesi için bir süredir devam eden çalışmalara değinerek, bu değişikliklerin maalesef yapılamadığını söyledi.

Hükümetin konu hakkında yapmaya çalıştığı değişikliklere değinen ve yaşanan gerginliklere değinen Yeşilırmak, konu hakkında ad-hoc komite kurulmamış olsaydı, seçimin 28 Haziran’da 13 belediye veya uzlaşılan kaç belediyeyse o kadar belediyeyle seçime gidileceğini anlattı.

Yerel seçimlerle ilgili oy verme günü açıkça yazılmadığı için bu karmaşanın yaşandığına işaret eden Yeşilırmak, belediyelerin herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu, dolayısıyla yerel yönetimler reformunun uzlaşı içinde yapılmasının önemini vurguladı.

Komiteye ilgili tüm paydaşların çağrılarak görüşlerinin alındığını ifade eden Yeşilırmak, önümüzdeki pazartesi görevlerinin tamamlanacağını ve siyasi parti başkanlarına rapor sunulacağını anlattı.

Belediyelerin yaşadığı sorunlara işaret eden Yeşilırmak, belediyeler reformuyla sorunların nasıl çözülmesinin hedeflendiğini anlattı.

-Öztürk

Ad-hoc komite başkanı, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Güney Kıbrıs’a bakıldığına Anayasa ayaklar altına alınarak, belediye seçimlerinin 2 yıl sonraya alındığına işaret ederek, ciddi bir reform yapılması için süreye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Öztürk, belediyeler reformunun, sadece belediyelerin sayıları azaltılarak olmayacağına işaret ederek, gerekli çalışmaların yapılabilmesi için süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Belediyelerin denetlenebilir olmasının önemine işaret eden Öztürk, belediyelerde çalışanların hak ve menfaatlerinin korunabilmesinin de önemini vurguladı.

Öztürk, imkanları el verdiği oranda seçimin Kasım ayının son Pazar günü yapılabilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin madde madde okunmasıyla devam etti. Öneri daha sonra oy çokluğuyla kabul edildi ve Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi, 27 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.