Seçimde Akıncı'ya destek kararı

Bağımsızlık Yolu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’ya destek vereceğini açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “Siyasi irade ve federasyon için Akıncı’ya oy ver” ifadeleri kullanıldı.

Bağımsızlık Yolu, Akıncı’nın; sosyal demokrat bir siyasetçi olduğunu ve “Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesinin ve federal çözüm istencinin sembolüne” dönüştüğü ifade etti.

Bağımsızlık Yolu, Akıncı için sokakta aktif çalışmalar yapacağını da belirterek, Akıncı’ya destek kararını özetle şöyle açıkladı:

“Mustafa Akıncı, geçtiğimiz dönemde hem şoven Kıbrıslı Elen liderliğine karşı, hem de Türkiye’deki AKP-MHP koalisyonuna karşı Kıbrıslı Türk halkı adına onurlu bir duruş sergilemeyi başarmış ve kavga etmeden ama boyun da eğmeden onurlu bir duruş sergilenebileceğini göstermiştir.

Akıncı, tüm baskılara rağmen halkın fedarasyon iradesini taviz vermeksizin sürdürmüştür. Kıbrıslı Türk halkının kimliksel meselelerle bölünmesine izin vermemiş, kökeni ne olursa olsun tüm halkımızın haklarını savunmuştur. Halkımızın iradesini zedeleyen Koordinasyon Ofisi gibi infial yaratan meselelerde, kimin tepkisini çekeceğini düşünmeksizin halkının yanında tavır almasını bilmiştir. Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığında 5 senedir geliştirdiği ve taviz vermediği onurlu duruş diğerleriyle olan farkın kanıtıdır.”

SOL HAREKET AKINCI’YI DESTEKLEME KARARI ALDI

Öte yandan Sol Hareket de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı aldı.

Sol Hareketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sol Hareket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tavrını belirleme yönünde ilçe komiteleri ve Örgüt Meclisi düzeyinde yürüttüğü tartışma sürecini tamamladı.

Hareket, seçimlerde Mustafa Akıncı’yı destekleme ve seçim kampanyasında aktif çalışma kararı aldı.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, görev süresi boyunca, Kıbrıslı Türk toplumunun çözüm yanlısı iradesini ve kendi kendini yönetme istencini kararlı bir şekilde temsil ettiğini, federal çözüm yönünde ve toplumlararası yakınlaşma çalışmalarında çok önemli ilerlemelere öncülük ettiğini kaydetti.

Akıncı’nın, Kıbrıslı Türklerin iradesine yönelik her türlü müdahale karşısında kararlılıkla durduğunu, demokrasi, barış ve özgürlüklere yönelik saldırıları cevapsız bırakmadığını ifade eden Korkmazhan, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türkler toplumsal varoluş ya da yok oluş, Kıbrıs ise federal çözüm ya da kalıcı bölünme felaketi ikilemleri ile karşı karşıyadır. BM parametreleri temelinde federal çözüm, Kıbrıs sorununun çözümü için mümkün olan tek seçenek, Kıbrıslı Türkler için de tek çıkış yoludur. Bu bağlamda nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi, devam etmekte olan federal çözüm sürecinin kapsamlı bir çözüm ile sonuçlanması, ya da berhava edilerek çözümsüzlüğün kalıcılaşması bağlamında çok önemli bir dönemeçtir.

Bu çerçevede, erken federal çözüm, barış ve toplumsal varoluş için nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Sayın Mustafa Akıncı’yı destekleme ve kampanya boyunca aktif bir şekilde çalışma kararlılığımızı ifade eder, tüm halkımızı Sayın Akıncı’yı desteklemeye çağırırız.”