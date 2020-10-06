Seçimde görev yapacak olanlara PCR testi

Sağlık Bakanlığı seçimde görev yapacak kişilere ücretsiz PCR testi yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"YSK’nın görevlendirdiği seçim sandıklarında görev alacak kişilere Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacaktır.

PCR testlerinin yapılacağı yerler ve hangi saatler arasında olacağı aşağıda yer almaktadır.

Lefkoşa'da Lefkoşa Fuar Alanında salı 08.00-18.00,çarşamba 08.00- 17.00 perşembe 08.00’den 17.00'ye kadar, Girne'de Girne Turizm limanında salı 08.00-17.00 arası, Çarşamba 11.00-18.00, perşembe 08.00’den 17.00'ye kadar, Mağusa'da Mağusa Hastanesi'nde salı, çarşamba ve perşembe günleri 08.00’den 18.00’e kadar, Güzelyurt 'ta ise Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde salı, çarşamba ve perşembe 09.30- 13.00 saatleri arasında, ayrıca bugün saat 18.00 den 20.00'ye kadar Güzelyurt AKM'de ücretsiz PCR testleri yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu ekipleri tarafından yapılan görüşmeler sonucunda 11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sayımı bitiminde tüm okullarda temizlik yapılarak dezenfekte edilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

YSK'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy kullanımı ve oy sayımı geç saatlere kalmayacağından dolayı yeterli zamanın olacağı, gerekli dezenfekte çalışmalarının yapılacağı ve bu nedenle okulların ertesi gün kapatılmasına gerek duyulmayacağını kamuoyunun bilgisine getiririz."