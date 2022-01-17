Seçime katılacak partilere 12 maddelik manifesto ile taleplerini iletti

Mağusa Gençlik Birliği Derneği, gelecek pazar yapılacak erken genel seçim kapsamında ülkeyi yönetmeye aday olan ve seçime katılan siyasi parti ve adaylara 12 maddelik Gençlik Manifestosu çerçevesinde taleplerini iletti.
Manifestoda, ilk ve orta öğretimde tüm genç bireyler arasında eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek, gençlerin sosyoekonomik düzeyi fark etmeksizin ücretsiz ve kaliteli kamusal eğitimden yararlanmalarının sağlanması isteniyor.
Gençlik Dairesi’nin daha kurumsal yapıya oturtulması, ülkeyi tüm siyasi ve ekonomik ambargolara rağmen uluslararası arenada, spor, sanat, kültür ve eğitim gibi alanlarda temsil eden gençlere devlet teşviki ve desteği sağlanması, orta öğretim müfredatına çevre ve iklim eğitiminin eklenmesi, bisiklet kullanımının devlet teşviki kapsamına alınması, kamu kurumlarında ücretli staj, teknolojik altyapıya yatırım yapılması, Eğitim Bakanlığı bünyesinde, gençlere ülke içi istihdama yönelik doğru meslek seçimi yapabilmeleri adına rehberlik edecek ve danışma hizmeti sağlayacak bir birim kurulmasını da talepler arasında.