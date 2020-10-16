Seçime yönelik hazırlıklar sürüyor

18 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ilk turda en çok oyu alan UBP adayı Ersin Tatar ile Bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu seçimin ikinci turu için hazırlıklarını sürdürürken, ikinci tura kalan iki aday ise ipi önde göğüsleyebilmek için propaganda çalışmalarına devam ediyor. Geçen hafta 198 bin 957 kayıtlı seçmenin 738 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimin ikinci turunda, bir haftalık sürede 18 yaşını doldurarak seçmen hakkı kazanan 72 kişinin daha eklenmesiyle rakam 199 bin 29’a yükseldi. 11 adaylı oy pusulasında tercih yapan seçmenler, bu kez sadece iki adaylı bir pusulayla karşılaşacak ve yine tercih edecekleri adayın adının ve ambleminin altındaki boş kutuya “evet” mührünü, sadece bir kez vurmak suretiyle oy kullanacak.