Seçimi kazananlar mazbatalarını aldı

25 Haziran'da yapılan Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) milletvekili seçilen Sami Özuslu ile Lefkoşa Yenicami Mahallesi Muhtarı seçilen Selim Özdemir, bugün saat 18.00’de Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu binasında mazbatalarını aldı.

Bir Lefkoşa milletvekilliği ve Lefkoşa Yenicami Mahallesi Muhtarlığı için 25 Haziran'da yapılan Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimini kazananlara mazbataları Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Düriye Elkıran tarafından verildi.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Düriye Elkıran, seçimin iki tane kazananı olduğunu belirtti ve CTP’den Milletvekili seçilen Sami Özuslu ile Lefkoşa Yenicami Mahallesi Muhtarı seçilen Selim Özdemir’i tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Mazbata takdiminin ardından konuşan CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, seçime katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. CTP’nin 19’uncu milletvekili olarak Meclis’te görev yapacağını kaydeden Özuslu, seçim sürecinde desteğini esirgemeyenlere de teşekkür etti.

“Elbette seçim sürecinde söylediklerimizin ve bugüne kadar söylediklerimizin arkasında duracağız” diyen Özuslu, bağımsız yargıya dönük her türlü olumsuz girişime karşı duracaklarını ve bağımsız yargıyı korumanın en öncelikli ödevleri arasında yer alacağını vurguladı.

Özuslu şöyle devam etti:

“Hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi kavramlar, özgürlükler, laiklik gibi kavramlar bizim olmazsa olmazımız, kırmızı çizgilerimizdir. Ama bunun yanı sıra, ülkenin ekonomisinden nüfus planlamasına, muhaceret politikasına kadar ve elbette Kıbrıs sorununa kadar söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Basın özgürlüğü alanında söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Bunları hep birlikte konuşarak, tartışarak ve toplumsal konsensüsü arayarak birlikte yönetmeye talip olacağız. Hep birlikte olmaya devam edeceğiz.”

Özuslu, sözlerine basın emekçilerine de teşekkür ederek son verdi.

-Meclis, bugünden sonraki onuncu gün Özuslu’nun ant içmesi için toplanacak

Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçim sonuçları bugün Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre Cumhuriyeti Meclisi, seçimi kazanan milletvekillerinin Resmi Gazetede yayınlanmasından sonraki onuncu gün kendiliğinden toplanır ve milletvekilleri ant içerek göreve başlar. Ara seçimlerde kazanan milletvekilleri için de aynı kural uygulanır.